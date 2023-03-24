遇「狒狒」vs「屁孩」如何處置？中警「發狒文」提醒...網笑翻

▲桃園狒狒脫逃，目前仍未捕獲。（圖／翻攝自我是中壢人 臉書）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

東非狒狒逃脫記上演至今已逾12天，蹤跡遍布桃園，許多粉專也趁機「發狒文」、做梗圖與網友們互動。台中市警方今（24）日也跟風發了一篇「狒文」，提醒民眾，若在路上遇見具有攻擊性的「屁孩」，要打110報案，強調「讓專業的來！」

東非狒狒今日下午傳出在新屋國小附近現身，不過尚未落網，台中市警局刑事警察大隊也搭上新聞梗，在臉書粉專「 臺中市政府警察局刑事警察大隊 」發文詢問，「你有看過猴子在路上嗎？」表示目前臺中市尚未接獲有狒狒出沒的報案，但是有在路上看到具有攻擊性的屁孩的話，請第一時間注意自身安全，撥打110報案。」並附圖比較在路遇見「狒狒」與「屁孩」的自救SOP。

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▲台中警方發文提醒民眾，遇上狒狒及屁孩的差別。（圖／翻攝自臉書「臺中市政府警察局刑事警察大隊」）

照片中清楚介紹，遇到狒狒和屁孩應注意事項。左邊是狒狒圖案，遇上狒狒的話，「碰到牠不要尖叫，不要和牠對視，不要轉身逃跑，不露齒微笑，放下手上的食物。」右邊則是員警壓制畫面，遇上屁孩的話，「碰到他不要尖叫，不要和他對視，盡快離開現場，撥打110報案，讓專業的來。」

大家看了紛紛留言，「狒到笑」、「波麗士大人超威」、「看到屁孩在抓狂時記得猴子的的特性不要跟牠對幹，冷靜打110並且明確報上所在位置。XD」、「我有看過屁孩在路上」、「專業小編發的狒文」、「這不是狒文，這是真實存在的威脅」。

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