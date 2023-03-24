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婦罹患乳癌開啟10年馬拉松之路　乳房重建更展人生自信

▲柯文雁對抗乳癌成功後，不但挑戰馬拉松重啟新生，更在乳房重建手術後展現更多自信。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

▲柯文雁對抗乳癌成功後，不但挑戰馬拉松重啟新生，更在乳房重建手術後展現更多自信。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

馬拉松跑友柯文雁今年已60歲，10年前曾罹患乳癌的她，不但積極抗癌成功，更征服無數場路跑賽事，但單邊乳房切除後在長跑時易造成不適，因此接受乳房重建，除外觀恢復到從前，跑馬拉松時也有效減少皮膚摩擦，找回更多生活自信。

柯文雁回顧，在接受完化療及放射治療療程時，開始到南投體育館慢跑，原想緩解噁心、嘔吐、疲倦等治療帶來的副作用，後來卻跑出興趣，接著認識南投馬拉松協會的朋友，10年來參與各大馬拉松賽事。

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▲▼衛福部南投醫院整形外科醫師呂明川看診、放射腫瘤科主任翁益強與柯文雁合照。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲▼衛福部南投醫院整形外科醫師呂明川看診、放射腫瘤科主任翁益強與柯文雁合照。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲柯文雁對抗乳癌成功後，不但挑戰馬拉松重啟新生，更在乳房重建手術後展現更多自信。（圖／衛福部南投醫院提供）

馬拉松跑程遙遠，跑者多會挑選合適的內衣褲、避免摩擦受傷，柯文雁因單側乳房切除、少了支撐，運動內衣在長跑期間仍容易位移，皮膚長時間遭摩擦損傷後，還會被汗水風乾形成的鹽漬會刺激傷口，相當不舒服；此外，跑者賽後常於會場的開放性空間進行淋浴更衣，柯文雁怕脫下衣服會嚇到人，從沒在會場洗過澡，導致汗水常引發皮膚過敏、需就診皮膚科，種種因素讓她約在5年前就動念打算接受乳房重建，不過當時被家人勸退。

▲柯文雁對抗乳癌成功後，不但挑戰馬拉松重啟新生，更在乳房重建手術後展現更多自信。（圖／衛福部南投醫院提供）

柯文雁去年底終於決定至衛福部南投醫院整形外科諮詢，由醫師呂明川安排乳房重建，該手術分為三階段：首先植入組織擴張袋，並注入食鹽水擴張皮膚空間，再取出擴張袋、填入矽膠之植入物，最後則是乳頭重建手術，以恢復乳房外型，對側乳房亦可同時做隆乳或提乳等調整，達到理想外觀。

南投醫院指出，院方結合各專科的癌症團隊，打造一條龍式醫療服務：柯文雁接受乳房外科醫師黃信傑及放射腫瘤科主任翁益強在乳癌治療及術後追蹤，呂明川再協助乳房重建、保有身體完整性，讓她能安心在地接受醫療服務，並持續正向地面對人生。

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