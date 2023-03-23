　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

西班牙腦癱青年6小時跑42公里　全球首位76%身障者完成馬拉松

▲▼羅卡成為全球首位以76%身障程度完成全馬的運動員。（圖／翻攝自Twitter／@alexroca91）

▲羅卡成為全球首位以76%身障程度完成全馬的運動員。（圖／翻攝自Twitter／@alexroca91）

實習記者任庭儀／編譯

西班牙一名腦性麻痺患者19日參與馬拉松競賽，花將近6小時跑完全程，是全球首位以76%身障程度完成馬拉松的運動員，突破自我極限也寫下世界體育歷史新紀錄。據了解，他已經完成5項鐵人三項、6項半馬等高難度運動，而這位身障運動好手曾被醫生宣判無法行走、活不久。

西班牙「世界報」（El Mundo）報導，現年32歲的身障人士羅卡（Álex Roca）參加第44屆巴塞隆納馬拉松競賽，以5小時50分51秒的成績跑完全馬42.195公里，在8723名參賽者中排名第8651名。

他在推特上分享衝過終點線激勵人心的一刻，影片中羅卡身邊簇擁著他的朋友與未婚妻馬薩（Mari Carmen Maza），眾人高呼「歷史、歷史、歷史」陪伴羅卡完成最後一哩路，該影片在推特上超過744萬人觀看。

羅卡出生6個月後即罹患皰疹病毒性腦炎，導致腦性癱瘓和全身76%肢體障礙，自此身體左側無法自由活動，腳步肌腱也接受多次手術。醫生曾對他做出將無法正常行走、不久於人世等診斷。

但羅卡沒有因此而悲觀放棄，反而投身自己喜歡的運動賽事中，除了這場馬拉松之外，他已經完成5項鐵人三項、1項水陸兩項和6場半馬等高難度項目。

羅卡表示，他想向全世界傳遞一個訊息，「無論遇到什麼困難，只要你有意志力、毅力和韌性，就可以實現目標，你的極限由你自己決定！」他將於7月與未婚妻馬薩步入禮堂，進入人生的下一階段。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
瑞士信貸AT1風暴還沒完！　共180人「18億變壁紙」
13歲少女想養烏龜！「做23頁PPT」說服老爸：我準備好了
雨彈轟4天全台濕透　冷空氣「參一咖」狂跌14度
北市8級強風吹掀帳篷！「YouBike飛上天」　民眾竄逃畫面
金正恩穿「髒外套」出門 　幕僚恐遭處決

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

各國厭戰恐成致命傷　彭博：美國憂被「中國和平方案」逼入絕境

金正恩穿「髒外套」出門 ！罕見折損尊貴形象　保鏢幕僚恐遭處決

首飛通過Max-Q！　「3D列印火箭」升空180秒墜大西洋

8綹頭髮揭開貝多芬死因之謎　酗酒+B型肝炎是主因

20億人沒有乾淨飲用水　水資源組織：2000億美元才能解決

西班牙腦癱青年6小時跑42公里　全球首位76%身障者完成馬拉松

中國駐印度使館：印度將邀請習近平出席上合峰會

韓斑馬從動物園脫逃！「首爾住宅區」悠哉散步　在大馬路車潮狂奔

日本隊凱旋歸國！1200球迷接機「塞爆成田機場」　10萬人緊盯航班

小時候被父母拆散！阿嬤「時隔60年」又遇見初戀　這次如願結婚了

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

愛孫玩公園滑索往前衝　爺拚老命狂奔抓人笑翻

被大谷翔平噁心滑球三振　楚奧特：我們會捲土重來

各國厭戰恐成致命傷　彭博：美國憂被「中國和平方案」逼入絕境

金正恩穿「髒外套」出門 ！罕見折損尊貴形象　保鏢幕僚恐遭處決

首飛通過Max-Q！　「3D列印火箭」升空180秒墜大西洋

8綹頭髮揭開貝多芬死因之謎　酗酒+B型肝炎是主因

20億人沒有乾淨飲用水　水資源組織：2000億美元才能解決

西班牙腦癱青年6小時跑42公里　全球首位76%身障者完成馬拉松

中國駐印度使館：印度將邀請習近平出席上合峰會

韓斑馬從動物園脫逃！「首爾住宅區」悠哉散步　在大馬路車潮狂奔

日本隊凱旋歸國！1200球迷接機「塞爆成田機場」　10萬人緊盯航班

小時候被父母拆散！阿嬤「時隔60年」又遇見初戀　這次如願結婚了

兒童重症+2！染疫後MIS-C「全爆心肌炎」　發燒+6大症狀要注意

母親節檔期24日開跑！遠百估業績成長10%　單筆滿萬刷卡分期最划算

老年喪偶者6年內死亡率與醫療支出　研究：男高於女

「馬英九私人行祭祖有什麼錯？」　李貴敏：清明祭祖早已刻入DNA

被爆新戀情　愛莉莎莎認「壓力超過臨界」身體出狀況：我到極限了

1級節能冰箱真的省電？他見每月耗電「22變44度」傻了　關鍵曝

「瑞典鯡魚罐頭」4成分害超臭！營養師：像臭雞蛋＋醋

停紅線罰3千賭氣「吃完早餐再走」　多待10mins再噴2萬還扣照半年

營養師推薦！為什麼要吃益生菌？3分鐘認識益生菌功效

樂天土投扛開幕戰先發？　曾總：黃子鵬有機會

前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王

國際熱門新聞

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

日本棒球隊休息區「看不到垃圾」！

出生就活在「淫亂邪教」　她3歲嫁67歲教主

世界十大寶藏第5名！　荒淫「海盜港口」1原因沉沒

測DNA意外揭發「爺爺45年秘密」　害奶奶變小三

嚇到650萬人！女嬰「後空翻」正面撞地　只為1原因

Meta員工自爆年薪575萬　啥都不用做

一家五口接連墜樓　鄰居憶詭異1幕

警匪對峙「快遞員亂入」堅持送包裹

聯準會再升息1碼　美股收黑530點

14個月無法排尿　辣妹被送進急診室嚇壞醫

宏都拉斯否認向台要760億金援　稱債務再融資

遊樂設施高空旋轉失速墜地　11人重傷

美眾院通過涉台法案　求廢除美台交往限制

更多熱門

相關新聞

西班牙總理桑傑士下周訪中國是訪問

西班牙總理桑傑士下周訪中國是訪問

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）將應中國國家主席習近平正式邀請，於下周訪中進行國是訪問。而習近平近日才剛結束訪俄行程，外媒分析，北京正試圖將自己定位成俄烏戰爭調解人。

萬金石馬拉松萬人響應　侯友宜號召落實環境永續

萬金石馬拉松萬人響應　侯友宜號召落實環境永續

王曉書分享身障女性婚育經驗

王曉書分享身障女性婚育經驗

萬金石馬拉松3／19登場　交管措施報你知

萬金石馬拉松3／19登場　交管措施報你知

西班牙公主要去當兵3年　陸海空三軍輪調

西班牙公主要去當兵3年　陸海空三軍輪調

關鍵字：

西班牙身障馬拉松

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

快訊／篠田麻里子宣布離婚

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

快訊／連5升！　中央銀行宣布升息半碼

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

即／抓到了！4匪持辣椒水搶500萬現鈔1hr後落網

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面