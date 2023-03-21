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她癌症轉移苦求「不要救我！」　外科醫回1句...萬人看哭了

▲▼住院。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名癌症患者抗癌近10年，病情反反覆覆，眼看最近狀況更糟了，她主動向醫師提出，「如果這次怎麼了，不要救我！」而原因是不想造成家人的負擔，也希望把錢留給女兒，外科醫師江坤俊聽完默默回了一句，更暗自發誓盡全力救治她。

江坤俊日前在臉書提到，早上去醫院查房看病人，有一位因乳癌轉移到骨頭，而造成骨折的病人，對方抗癌已近10年，「之前她不是我的病人，是前2年才來找我的，她的病情一直反反覆覆，病情又開始加重。」

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那天，病人突然表示，「江醫師，這次如果我怎麼了，不要救我。我不想造成任何人的負擔，我治療乳癌已經10幾年了，之前一直都是我一個人，一個人去醫院開刀，一個人去化療，後來是因為病比較重了，只好讓家人陪。」

語畢，病人轉頭看了一眼坐在旁邊的高中女兒，接著又說「我不要花錢治療我自己了，我要把賺的錢都留給我女兒。」

▲住院,病人,患者,病患,醫院,顯圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

這時，江坤俊看向妹妹，問她是否會照顧媽媽，而妹妹點點頭，眼神很清澈也很堅定，於是他再轉向病人，直言「我覺得她不需要妳留什麼給她耶，因為妳教得很好，她人生最需要懂的東西她都已經會了。」

最後，他也暗自發誓，「我會更努力，如果我真的不行，我也不會讓妳痛苦。」PO文引來超過3.8萬人按讚，大票網友感動回應，「看了眼眶泛紅、心好酸！希望媽媽跟醫生都加油」、「有洋蔥...江醫師每次都發如此感動的文，總是讓人看完之後熱淚盈眶，江醫師真的太暖心了啦」、「抗癌10年獨自面對的無奈，身心靈皆受漫長的煎熬，看到內文雖不捨，但我還是尊重病人的觀點，癌症轉移至骨頭，目前的鏢靶藥物是無法治癒的，生命的終結該放下時也不得不放手，期盼安樂死立法快通過，得以讓病痛的苦早日解脫」、「媽媽好勇敢好偉大！江醫師的善良，總是讓人覺得溫暖有情義」。

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