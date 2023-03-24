赴八重山、沖之鳥海域作業遭騷擾　漁民盼政府硬起來護漁

▲海巡艦隊分署楊副分署長楊朝卿率員到琉球區漁會說明護漁狀況 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

第8次台日漁業委員會月初於東京舉行，今年日方仍不願針對「八重山以南海域及沖之鳥海域作業問題」與我方協商，這次會議沒有達成作業規則協議，但琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，今年台灣漁船還是會到八重山以南及沖之鳥海域作業，希望政府硬起來確實護漁、保護漁民權益。

海巡艦隊分署楊副分署長楊朝卿率領艦隊分署秘書室主任等成員23日到琉球區漁會在總幹事室向理事長、常務監事、總幹事解說明今年年臺菲海域勤務部署規劃情形，也聽取該漁會應意見，雙方進行交流。

蔡寶興說，第8次台日漁業委員會月初於東京舉行，今年日方仍不願針對八重山以南海域及沖之鳥海域作業問題，與我方協商希望蔡政府切勿漠視漁民權益。這次會議台日雙方僅針對《台日漁業協議》適用海域的漁船作業規則、自動船舶辨識系統及船主責任險等議題討論，我方另就協議適用海域外的重疊經濟海域作業問題，向日方重申立場但台日漁業委員會無具體協議。

蔡寶興說，這次會議根本沒有達成作業規則協議，外交部新聞稿粉飾太平，主要原因是日本不願與我方針對「八重山以南海域及沖之鳥海域作業問題」協商，所以今年沒有作業規則，也就是說回到2013年前未簽訂《台日漁業協議》的情形。

他表示，今年台灣漁船還是會到八重山以南及沖之鳥海域作業，希望政府硬起來確實護漁、保護漁民權益，台灣漁民在重疊海域竟經常遭日方驅趕，八重山以南海域屬台日雙方200海浬經濟海域重疊區，台灣漁民有在該重疊海域作業的權利，過去一直是我漁船主要作業海域，漁期大概有40、50艘漁船在此作業。諷刺的是台日簽署漁業協議前，台灣漁民因該處屬於重疊經濟海域還可以去作業，簽署之後因未納入協商範圍，漁民去了反而被日本騷擾、驅逐。

他說，漁民深表感謝海巡人員在台菲海域護漁的辛勞，希望台日重疊海域未協商的八重山以南海域要比照台菲護魚的強度。真正做到漁民在那裡海巡就到那裡貫徹落實護魚權保主權的決心與任務。而這項新聞稿是經蘇澳、高雄、東港、新港、琉球等區漁會和宜蘭縣延繩釣協會，宜蘭縣漁民權益協會都同意後聯名發佈。