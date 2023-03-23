　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美空軍部長：無中共侵台立即威脅「但美國已做好準備」

▲▼美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）。（圖／達志／美聯社）

▲美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）。（圖／達志／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美中競爭加劇、台海局勢引發國際關注。美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）23日在新加坡表示，美國目前不認為中國入侵台灣有立即性的威脅，但美國已做好準備，隨時防衛這個自治島嶼。

根據《路透社》報導，隨著中國對於台灣主權和南海領土爭議的態度愈加強硬，美國也開始加強鞏固亞太地區聯盟的力道，2國緊張關係已經升溫。肯達爾在新加坡舉行的國防技術會議期間表示，目前他並沒有看到任何迫在眉睫的威脅，「不過，任何牽涉到美國的侵略行為，都是在犯下一個非常嚴重的錯誤。」

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年訪台時，中共在台灣周邊地區展開大規模軍演，並多次強調台灣為中國不可分割的一部分。對此，肯達爾認為，中國不斷做出一些「咄咄逼人的事」，包括將南海軍事化，雖有多個國家都主張在該戰略貿易海域有部份主權，但中國卻聲稱擁有大部分南海主權，還指控美方是該地區軍事化的主要推動者。

肯德爾提到，今年2月中國「間諜氣球」飄進美國是一種「侵略行為」，雖然並非是嚴重的軍事威脅，但不太可能再次發生。他最後也向中國喊話，希望雙方能努力加強合作，而不是減少合作。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
超商買飲料意外中獎！最大獎賺6.6萬　一堆人哀號：喝完就丟了
激瘦女「小腹凸爆」醫看傻　只能切了
只有3天！　超商「大杯拿鐵、靜岡抹茶拿鐵買1送1」
怪風吹翻帳篷「民眾狂跑逃生」　女星曝影片嚇壞：差點死掉
快訊／統神升格「三寶爸」　粉絲狂讚：可以一家五排了
外媒評經典賽中華隊「C-」　這國墊底

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美空軍部長：無中共侵台立即威脅「但美國已做好準備」

共軍宣稱「美艦擅闖領海」已警告驅逐　美軍第七艦隊回應了

各國厭戰恐成致命傷　彭博：美國憂被「中國和平方案」逼入絕境

金正恩穿「髒外套」出門 ！罕見折損尊貴形象　保鏢幕僚恐遭處決

首飛通過Max-Q！　「3D列印火箭」升空180秒墜大西洋

8綹頭髮揭開貝多芬死因之謎　酗酒+B型肝炎是主因

20億人沒有乾淨飲用水　水資源組織：2000億美元才能解決

西班牙腦癱青年6小時跑42公里　全球首位76%身障者完成馬拉松

中國駐印度使館：印度將邀請習近平出席上合峰會

韓斑馬從動物園脫逃！「首爾住宅區」悠哉散步　在大馬路車潮狂奔

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

愛孫玩公園滑索往前衝　爺拚老命狂奔抓人笑翻

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

孩用馬克筆塗鴉豪車擦不掉　父親豪爽任畫 ！ 秒變漫畫風

美空軍部長：無中共侵台立即威脅「但美國已做好準備」

共軍宣稱「美艦擅闖領海」已警告驅逐　美軍第七艦隊回應了

各國厭戰恐成致命傷　彭博：美國憂被「中國和平方案」逼入絕境

金正恩穿「髒外套」出門 ！罕見折損尊貴形象　保鏢幕僚恐遭處決

首飛通過Max-Q！　「3D列印火箭」升空180秒墜大西洋

8綹頭髮揭開貝多芬死因之謎　酗酒+B型肝炎是主因

20億人沒有乾淨飲用水　水資源組織：2000億美元才能解決

西班牙腦癱青年6小時跑42公里　全球首位76%身障者完成馬拉松

中國駐印度使館：印度將邀請習近平出席上合峰會

韓斑馬從動物園脫逃！「首爾住宅區」悠哉散步　在大馬路車潮狂奔

經典賽對中華先發的古巴投手　雷法抵台加盟桃猿

親妹竟私下宣傳「姊姊下海做援交」！　薔薔當眾發飆給難看

美而快去年每股賺4.6元創新高　擬配發3元股利

黃筱雯擊敗泰國勁敵激動掩面　闖拳擊世錦賽決賽拚第2金

陌生工作人員突問「賺比老公多誰養家」　KIMIKO高情商4反問回擊

《魔獸世界：巨龍崛起》推10.0.7版本更新　「返回禁忌之境」現已登場

勞斯萊斯推「Wraith V12限量紀念版」！全球僅12部　售完即停產

王婉諭深夜宣布　參選北市大安區立委

狒狒竄桃園12天找不到牠　農業局再次鑑定物種為「東非狒狒」

台北內湖500萬現金搶案　女富豪2同車男姓友人到士林地檢說明

前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王

國際熱門新聞

一家五口接連墜樓　鄰居憶詭異1幕

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

出生就活在「淫亂邪教」　她3歲嫁67歲教主

日本棒球隊休息區「看不到垃圾」！

世界十大寶藏第5名！　荒淫「海盜港口」1原因沉沒

測DNA意外揭發「爺爺45年秘密」　害奶奶變小三

Meta員工自爆年薪575萬　啥都不用做

嚇到650萬人！女嬰「後空翻」正面撞地　只為1原因

金正恩穿「髒外套」出門 　幕僚恐遭處決

14個月無法排尿　辣妹被送進急診室嚇壞醫

警匪對峙「快遞員亂入」堅持送包裹

日本隊凱旋歸國！球迷塞爆成田機場

聯準會再升息1碼　美股收黑530點

遊樂設施高空旋轉失速墜地　11人重傷

更多熱門

相關新聞

威爾森：將研製B-21遠程轟炸機

威爾森：將研製B-21遠程轟炸機

美國聯邦參議院日前通過總統川普提名的空軍部長人選，以76票對22票通過威爾森（Heather Wilson）出任部長一職。根據外媒報導，威爾森上任前曾在聽證會表示，「為了因應『來自中國』潛在的軍事威脅，未來將研製『B-21型』遠程戰略轟炸機，並且提升空軍的太空能力與維護美方的核威懾力量。」

紐約名媛O吊飾　微風信義買得到

紐約名媛O吊飾　微風信義買得到

「豐臀金」名模妹拿錢甩服務生臉

「豐臀金」名模妹拿錢甩服務生臉

關鍵字：

美國空軍部長肯達爾Frank Kendall

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

快訊／篠田麻里子宣布離婚

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

快訊／連5升！　中央銀行宣布升息半碼

即／抓到了！4匪持辣椒水搶500萬現鈔1hr後落網

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

身分證拿出來！中3碼玩樂園只要99元

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面