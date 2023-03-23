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社會 社會焦點 保障人權

屏東男未戴安全帽+講手機遭攔　嗆「我媽是代表」…慘吃4罰單！

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣麟洛鄉張姓男子，騎乘機車行經麟洛鄉中正路150號附近時，因未安全帽且講手機，被執行交通安全勤務的屏東警分局麟洛分駐所員警看到，進行攔檢。張男口氣不佳，還嗆「你開單看看，我媽是代表，你開我叫她把所長調離」，被網友張貼在地方社群，引來網友撻伐。對此，屏東警分局表示，該交通違規案，張男有4項違規，對他開了4張罰單，而所長雖將調離現職，是因他異動填寫「督察員」，受訓結束就要到調職縣警局督察科，與這起事情無關。

▲張男未戴安全帽遭警攔下稽查 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲張男未戴安全帽遭警攔下稽查 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲張男未戴安全帽遭警攔下稽查 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

張姓男子騎乘機車於3月19日上午11點多行經麟洛鄉中正路150號附近，因未戴安全帽且講手機，執行交通稽查勤務的麟洛分駐所員警看到，攔下稽查。

張男見狀，先求情不成而情緒激動，進而質疑警方執法，在製單過程中，自稱是男子的母親也到達現場，質疑員警執法不當，但員警仍依規定對駕駛人違規事實逐一舉發。根據網友po文，張男嗆聲「你開單看看，我媽是代表，你開我叫她把所長調離」，網友聲援說，警察執法錯了嗎？要警求察公開當天祕錄器，還原事實真相。

屏東警分局表示，經查張男當有4項交通事規情事，未戴安全帽、手持行動電話、無照駕駛、牌照註銷，共開了4張罰單，最低要被罰1萬1000元。

至於所長於先前異動申請表填寫要當「督察員」，依規定受訓後就要調到縣警局督察科擔任督察員工作，並不是因為該事件異動，與坊間傳聞有出入。

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