澎湖再傳神像竊案　百年千里眼順風耳...民眾寄放2天就被偷

▲成立於1853年的一新社就位在市中心，供奉的神明很多。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋／澎湖報導

澎湖日前出現宮廟神桌被掉包的離奇案件後，前天(21日)又發生神像遭被竊案，警方獲報後已經採證並進行追查，希望早日尋獲讓神明回家。

成立於1853年的一新社位於馬公市中心，內部供奉的神明很多，加上也提供信眾寄放神像，所以祭祀的神明數量常有變動，而這次被偷的神像，就是信眾寄放的千里眼和順風耳。

▲一新社供奉的神明很多，所以沒特別注意少了哪一尊，後來才發現千里眼和順風耳失竊。（圖／記者陳洋翻攝）

根據廟方主委陳先生的說法，神像何時不見的她也不清楚，因為這兩尊神像是信眾因搬家而寄放，打算搬完家就要請回去了，誰知道卻被偷了，目前已經報案，就等警方調查。

寄放神像的許先生則說，他因為搬家的關係，3月18號暫時把家中神明寄放到一新社，包括媽祖神像和一對千里眼、順風耳，媽祖神像是家傳的，千里眼和順風耳則是10年前向友人購買，是近百年歷史的神像，且身形不高，放在口袋就能帶走，沒想才寄放2天，20日就不見了。

▲由於接連出現神桌掉包、神像失竊，澎湖警方不敢大意，除了到場蒐證，也加上廟宇周邊巡邏，希望盡快抓到小偷。（圖／馬公警分局提供）

澎湖向來以治安良好聞名，但卻接連發生百年神桌和百年神像失竊，失竊的都不是尋常之物，也必須透過特定管道銷贓，所以警方十分重視，希望能趕緊破案。