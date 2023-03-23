台中騎士輾水慘摔！目擊者嘆幸運「砂石車剛轉彎」　滿地水原因曝

台中一名20歲溫姓騎士昨（22）日行經大里區環河路時，疑似因附近混凝土廠區在路上灑水，導致溫男通過時不慎自摔，後方車輛拍下整個過程，只見溫男的機車直接滑到一旁小貨車車前，溫男快速起身，跳上一旁人行道。有目擊駕駛說，事發當時剛好有輛砂石車剛轉彎，若是直行恐怕就撞上騎士，後果不堪設想。

▲台中一名溫姓騎士行經大里區環河路一段，疑似因路面積水打滑自摔。（圖／市議員江和樹提供）

記者許權毅／台中報導

霧峰分局警方初步調查，溫男22日8時行經大里區環河路一段慢車道，沿烏日方向直行，疑似因未注意路面積水不慎自摔，造成手腳擦挫傷，送往大里仁愛醫院治療，酒測值為0。

▲▼ 該事故地點一旁就有水泥廠，還有告示牌寫下「前方有大車，出入請慢行」。（圖／民眾提供，下同）



事故地點一旁正有砂石車、水泥預拌車進出，疑似為該廠區現場人員為清洗輪胎而潑灑，結果造成路面濕滑。據悉，該公司專營砂石批發、預拌混凝土製造等事業，時常會有大車進出，一旁也有告示牌寫上「注意！前方有大車出入請慢行」。

目擊民眾將事發過程發上網路，有駕駛表示當下自己也在後方，正好有一輛砂石車從自己旁邊呼嘯而過，轉進廠區，如果他直行可能就會撞上騎士，直言騎士算是好運氣了，不然可能要晚7天回家。也有民眾說，自己經過這裡從來不敢靠右騎，因為知道這處地斜、積水，靠右騎根本是「生命騎士」。

▲溫男機車往前滑行約5公尺，所幸人及時跳開，沒遭到追撞。（圖／記者許權毅翻攝）