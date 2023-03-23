新北怪伯伯騷擾學生！見警急下跪...校方PO影片盼師生自保

記者戴上容／新北報導

新北市五股區一名64歲陳姓男子，昨天晚間6時許在某校園外對著學生尾隨並騷擾，學生們嚇壞奔逃，該校校長趕緊向派出所通報，警方在土地公廟找到陳男，陳男見到警察嚇得下跪求饒，警方將陳男帶回後，因其行為尚未符合性騷擾且尚未違反社會秩序維護法，警只能讓陳男由其家人帶回，由於陳男仍可能會繼續騷擾師生，因此校方趕緊將影片發布給師生，讓他們能夠自保。

▲ 新北五股某學校有怪伯伯出沒，不僅尾隨還對著學生擠眉弄眼，學生嚇壞奔逃 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，陳姓男子不明原因昨天晚間6時許，於五股某學校附近，尾隨並對著剛下課的學生擠眉弄眼，甚至伸出雙手疑似想要觸摸，學生被嚇得奔逃，陳男還追了上去，附近家長看到趕緊通知學校。

▲新北五股某學校有怪伯伯出沒（馬路中央），學生們嚇壞奔逃 。（圖／記者戴上容翻攝）

學校獲報後趕緊報案，警方到場調閱監視器，在附近土地公廟發現陳男，陳男聽到警察說要把他帶回派出所，一度下跪；陳男被帶回派出所了解後，因其行為尚未符合性騷擾且尚未違反社會秩序維護法，只能責付陳男家人帶回，並約制不得再有類似行為。





蘆洲警方表示，未來將針對校園周遭加強巡視，以維學生上放學安全無虞；校方則表示，輔導遭驚嚇的學生外，由於陳男仍可能在學校趴趴走，目前已將影片發布給師生，讓他們能夠自保。