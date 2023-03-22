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社會 社會焦點 保障人權

「父母不能打小孩！？」引發家長恐慌　法務部解釋：修法仍未定案

▲▼法務部法律事務司司長鍾瑞蘭，說明民法中父母懲戒權修法狀況。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部法律事務司司長鍾瑞蘭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部日前上網公告，打算修正《民法》「父母懲戒權」的相關規定，引起家長恐慌未來是否不能再打小孩？法務部22日下午說明，父母依然可以管教小孩，只是會針對過時的「懲戒」等用語修正；另外目前還在蒐集意見的階段，一定會做好相關配套措施，不會貿然上路。

現行《民法》第1085條規定「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，就是實務、學說常說的「父母懲戒權」，這條規定更經過最高法院解釋後，成為學校老師「適度」懲罰學生的依據。不過媒體報導，法務部公告將修正這項規定，這也讓外界擔心，父母親未來是否不能再管教小孩？

法務部法律事務司司長鍾瑞蘭22日解釋，法務部於本月14日上網公告本規定修正草案，將文字改為「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為。」主要是修正過時的「懲戒」用語。鍾瑞蘭強調，「父母對子女仍有教養的權利，只是不能採取暴力行為。」

鍾瑞蘭進一步解釋，在聯合國的《兒童權利公約》以及我國的《兒童及少年福利與權益保障法》的相關檢討中，都有聲音認為我國的規定應該「全面檢視法規清單」，所以法務部才會著手進行修法。而經過部會分工後，法務部修正《民法》中的規定，另外衛福部則修正《兒童及少年福利與權益保障法》相關規定。

鍾瑞蘭最後說，目前都還只是蒐集意見的階段，所以法務部才會在官網上預告修法，希望聽取各方意見；此外，公共政策網路參與平台「眾開講」上也有公告，歡迎各界提供意見。

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