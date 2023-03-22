被6師長當罪犯！高中生走絕路　同學要主任下台：你的存在是罪孽

▲台中某高中學生疑似不堪遭污衊偷錢，加上長期遭搜身、翻書包，最終在家中輕生。（圖／人本基金會提供）



記者許權毅、鄧木卿／台中報導

台中某公立高中6名師長、教官遭指控長期霸凌一名學生，常搜身、翻書包，甚至未經調查就一口咬定該生偷竊，還逼迫休學，疑似因「被當成罪犯」一事，該生承受莫須有重大壓力，在家中輕生。該生離世消息傳遍校園，不少學生在臉書匿名投稿指控師長，更有人說：「XX哥（意指該校主任）你趕緊下台好嗎，我不想再看到我同學走了，你的存在根本就是一個罪孽。」

先前就有該校有學生向《ETtoday新聞雲》爆料，其實這件事可以事前避免的。該生表示，死者因家庭關係心情鬱悶，學會抽菸，不料在校內被抓到，從此就被學校列入黑名單，時常被無故搜查，有次班上同學掉了錢，校方懷疑是他，當作重大嫌疑人，讓他遭受巨大壓力，正因為「被當成罪犯」，成為壓倒他的最後一根稻草。

▲爆料學生表示，先前校方有發布文宣並且入班輔導其他學生。（圖／民眾提供）



▲死者父親控訴就讀高二的兒子生前遭學校惡意栽贓偷錢，兒子曾傳訊息求援法律資源。（圖／人本基金會提供）

先前也有許多該校生在校園臉書匿名投稿，有貼文對學校主任開罵，「學校被你搞的烏煙瘴氣的，你來當老師還是警察局長啊，你害死一個學生還不夠是不是，你只會打電話和家長亂說話，亂搜人家書包，都不用想人家的感受，不用想人家回去會被家長怎麼叫罵，你只覺得他們做壞事完全不對。」

▲有學生在該校匿名投稿臉書版發布心聲，多生控訴該校主任，還要他下台。（圖／翻攝自Facebook）



也有學生表示，「我認為你害死了一個學生，你只看得到他做的壞事，完全不注意他做這些事可能只是想要發洩情緒，我也希望大家如果有心事，找隨便一個人說好嗎，不要自己憋著，你走了大家只會更難過而已。」

▲痛失愛子，死者父親淚訴在國中時期在校成績優異、人緣也極佳，一上高中只因犯了錯就成了師長眼中的垃圾。（圖／記者游瓊華攝）



人本基金會今（22）日由民代陪同家長召開記者會，攤開一連串調查資料，可見6名師生、教官與該生發生不少次搜身、威逼。該生也曾透過通訊軟體向同學吐苦水，直說：「有人錢被偷500，主教（主任教官）一直問是不是，我都跟他說不是了，在那邊跟拍周旋了30分鐘，教我不要把事情搞得這麼難看，存心想讓我被退學。」

死者父親直言，「孩子小時候是資優生、國中參加全國科展拿縣長獎畢業，為什麼到了高中就成問題學生？」也自責自己一開始聽信校方片面之詞，對孩子有誤解，直到孩子過世後真相慢慢浮現，才知道學校師長戴著偽善面具，孩子犯錯卻被無限放大、無限栽贓，孩子在校承受的壓力連大人都無法承受，最後卻走上絕路。

▲死者生前傳訊息直言遭學校栽贓偷竊。（圖／人本基金會提供）



針對此事，校方表示已經透過校事會議決議，聘請委外調查委員組成調查小組進行調查，3月19日進行第一次會議，在結果出爐之前無法對外說明。

市府教育局回應，對此事深感遺憾與痛心，事發後積極督促學校展開調查，近日校方已籌組調查小組展開約詢相關人員，結果如所屬人員有不當管教、違法體罰學生等行為，教育局將從嚴究辦，絕不寬貸。

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