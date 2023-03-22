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台南角頭陳建寧逃亡17年引渡返台　曝每月接待兄弟費用上千萬

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警科2021年接獲情資，線民舉報台南安平角頭「建文」遭背骨小弟「蝦米」近距離狙殺一槍穿心身亡，建文胞兄陳建寧（54歲）打算從菲律賓引進殺手偷渡返台「執行家法」肅清蝦米幫，陳建寧因涉及嘉義富商綁架案2001年遭判刑9年遭通緝，2006年他偷渡到大陸東莞，涉及擄人、妨害自由、違反護照條例3罪，遭嘉義、台中地檢署通緝，陳嫌後來在菲律賓組製毒、電信詐欺集團，並兼營網路博弈，在菲律賓馬卡蒂相當有名。

▲逃亡海外17年的台南黑幫角頭陳建寧經刑事局國際刑警22日押解返台。（圖／記者張君豪翻攝）

▲逃亡海外17年的台南黑幫角頭陳建寧，22日押解返台。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局國際刑警追查，發現陳男被判刑後偷渡到大陸，經常利用偷渡管道往返台陸兩地靠地下匯兌賺了大錢，陳男頗有生意頭腦，打算到菲律賓發展網路博弈產業，但嫌從大陸花150萬新台幣搭漁船偷渡到菲律賓太辛苦，索性斥資500萬元向大陸假證照業者買台灣假護照，搭機到菲律賓發展。

▲逃亡海外17年的台南黑幫角頭陳建寧經刑事局國際刑警22日押解返台。（圖／記者張君豪翻攝）

陳男在當地經營地下匯兌和網路博弈賺了不少錢，也成為台灣黑幫、通緝犯海外逃亡的必訪之地，警方指出陳男頗有江湖義氣，只要跑路到菲律賓來求助，他必會伸出援手，他22日落網時豪氣向警方吐露他的煩惱，「我每個月光接待兄弟交際費用就超過2千萬披索（約1千1百萬新台幣）。」

刑事局會同菲律賓警察總署、緝毒署、移民局召開專案會議，成功在3月初陸續逮捕陳建寧及其姪子陳姓少年（17歲），並當場查扣4把手槍及1把衝鋒槍、及安非他命製毒師楊宗寶等該犯罪集團成員。

▲逃亡海外17年的台南黑幫角頭陳建寧經刑事局國際刑警22日押解返台。（圖／記者張君豪翻攝）

菲國專案小組並根據台警提供情資，分析陳嫌等人手機數位鑑識內容，以觸犯菲國《綜合槍砲彈藥管制法》罪名申請搜索票，到馬卡蒂羅克維爾大道（Rockwell Drive）一處公寓15樓攻堅，當場逮捕台灣電信詐欺要角吳正隆，但涉嫌走私進口85把長短槍（含13 支步槍、7 支衝鋒槍、65 支手槍及槍支配件）及上千發子彈的柳姓犯嫌趁亂逃逸，目前台菲警方正循線追捕中。

陳建寧深耕菲律賓多年，實力雄厚，他落網消息傳出後，菲國警方立刻接獲情資顯示陳嫌集團將會派人劫囚，菲國刑事調查偵查部（Criminal Investigation and Detection Group,CIDG）22日將他押解赴馬尼拉機場時，特別讓陳嫌穿上防彈衣並出動CIDG特種部隊持長短槍隨車保護，台方國際刑警人員20日上午派員赴菲國首都警察總部洽商引渡陳嫌作業，陳男逃亡海外17年後總算引渡返台伏法，台南市刑大幹員22日中午赴桃園機場押解陳男將他移送發監執行。

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