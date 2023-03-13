又是投資詐騙！等民眾All in搞失聯　退休族、小資女遭詐350萬

▲圖為刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

今年1月中旬一蔡姓女子上網看臉書，看到投資黃金廣告，蔡女對理財頗有興趣留言詢問，歹徒回覆須先加入專業指導員LINE好友，並傳送假投資網址要求她註冊加入會員，並要蔡女匯款到指定帳戶兌換購物金才能購得黃金。初期蔡女帳戶顯示獲利新台幣8萬元，她向客服人員申請領獲利，但對方表示需繳納手續費才能提領，蔡女便依指示再度轉帳19筆匯款，直到蔡女匯光帳戶內50萬元存款才驚覺被騙。

另名杜姓退休人員同樣透過加入LINE股票導師，歹徒分享台股投資標的，後又推薦助理加好友，提供操盤資訊及黃金買賣保證獲利訊息，並告知可透過黃金買賣交易獲利，同樣要求被害人須先匯款到指定帳戶後才能儲值進場投資。

直到杜姓退休人員想出金取回獲利時，詐團稱須給付佣金，且無法從APP餘額扣款，須再匯款至另一帳戶，杜姓被害人先後匯了300萬元新台幣，才發覺申請出金連結已關閉，始知自己遭詐團毒手。

刑事局表示，近年投資詐騙層出不窮，初期會讓被害人投入小額本金並順利拿到獲利，使被害民眾放下戒心，等到被害人加碼投資後，便開始以「需先扣稅」或「繳納手續費、保證金」等各種理由拖延出金，後續網站或APP即無預警關閉，讓被害人血本無歸，提醒民眾勿輕信網路投資管道，任何投資有風險，民眾若有疑慮可撥打165反詐騙專線諮詢。

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