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追回詐團跨國匯款首重時效！刑事局反制擋150案　追贓款7486萬

▲刑事局國際刑警科偵查員黃雅如說明台警攔阻跨境匯款。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警科偵查員黃雅如說明台警攔阻跨境匯款。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

跨境詐騙案件頻繁，常見警方追查過程中，被害人被騙款項已遭轉走，導致財損難以追回。刑事局除持續提高打擊詐欺力道外，針對被害人匯出海外的財損部分，國際刑警科2022年3月1日起，每日針對警政署165境外帳戶警示清冊，調閱案件資料，針對匯款至國外帳戶部分，循境外帳戶所在國家執法單位協處，警方新作為將請求贓款收款國攔阻凍結詐欺款項，並協調返還事宜，希望藉此以減少被害人損失。

刑事局國際刑警科表示，自專案開始統計至2023年3月1日止，已辦理境外詐欺帳戶攔阻案計150件，經通報美國、英國、澳洲、日本、新加坡、葡萄牙等國家，計成功攔阻凍結13案，攔阻跨境贓款金額總計達美金244萬8136元，折合新台幣約7486萬元成果豐碩。警方分析發現：境外詐欺案主要仍以BEC商業電子郵件詐欺為主、假交友詐欺、投資詐欺等項目分居2、3名。

北市某經銷澳洲紐西蘭冷凍、冷藏肉品商，2022年底因其在澳之採購部門遭駭客入侵，歹徒冒用採購部門電郵，寄信給總公司會計，稱原收款之澳盛銀行無法收款，需變更收款帳戶，總公司業務人員一時不察，錯誤匯款美金8萬元（折合約新台幣247萬元）到歹徒指定帳戶。

後來該公司採購部門找會計表示未收到款項，公司才驚覺遭詐，被害人發現遭詐後向警方報案，並依照警方指示，向匯款銀行提出退匯申請，國際刑警科於接獲境外帳戶警示清冊後，通報刑事局駐澳洲警察聯絡官洽澳方司法機關協助處理，順利攔阻該筆款項，並成功退款。

警方指出：詐騙被害款項追回首重時效，因跨國匯款涉及中轉銀行等程序，轉帳行政作業完成約需2-3天，若把握時效在款項尚未抵達收款銀行前，完成攔阻動作，將大幅提昇追回贓款機會，建議民眾發現遭詐騙進行跨境匯款後，請依下列方式處理:

1. 立即報案:可撥打165反詐騙電話或上165全民反詐騙網站完成通報手續，再備妥相關事證、匯款水單至鄰近警局完成報案，以節省時效。

2. 辦理退匯:務必儘快向匯款銀行申請退匯。刑事局國際刑警科特別呼籲民眾，詐騙集團常假借網路交友、投資之藉口，或冒用竄改廠商電子郵件藉口更改匯款帳戶，要求被害人匯款，如有接獲疑似境外匯款請求，務必向警政機關查證或撥打「110」、「165」等專線詢問，以免讓詐騙集團有機可乘。若已將款項匯至境外，務必於黃金48小時內完成報案並同時通知匯款銀行辦理退匯，以利取回詐欺款項，防止詐欺集團得逞。

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