爭取加薪30%！洛杉磯教育工作者大罷工　近50萬學生被迫停課

▲洛杉磯教育工作者21日起罷工3天，爭取加薪。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國洛杉磯聯合學區約3萬名學校人員在教師的力挺之下，自21日起展開為期3天罷工示威，工會要求加薪30%，但也造成全美第2大學區近50萬名學生被迫停課。

綜合美聯社、路透報導，這是美國各地教育工作者一連串罷工行動的最新一波示威，由於合約談判陷入停滯，服務業僱員國際工會99分會決定發起罷工，為許多年收入只有2.5萬美元（新台幣76萬2500元）的服務業僱員爭取加薪30%，這包括教師助理、巴士司機、清潔人員、餐廳員工等，並為最低收入勞工提供額外加薪。

參加示威支持罷工的特教老師邦廷（Findlay Bunting）表示，學校體系資金匱乏，這些人多年來的薪資水平過低。

不過罷工示威也造成近50萬名學生被迫停課，且其中許多人還依賴學校提供餐食、諮詢及其他社會服務。對此，洛杉磯聯合學區表示，市內21日開設數十個餐飲安全據點，由學區員工與志願者分發超過12.4萬份餐點。

洛杉磯學區教育總監卡瓦略（Alberto Carvalho）指出，服務人員們多年來薪資過低，將致力於達成協議。

全美許多地區教師短缺，依據美國最大工會「全國教育協會」去年一份調查，有55%教育工作者正考慮離職，有86%的人表示，自新冠疫情爆發後，有越來越多同事離職。