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出國上網必備！超商首推「eSIM卡」申辦服務　免換卡、24小時都能辦

▲▼7-11領先同業推出「eSIM卡」申辦服務。（圖／7-11提供）

▲7-11領先同業推出「eSIM卡」申辦服務，24小時都能辦。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

出國玩最重要的就是上網，才能隨時更新自己的社群網站或與親友聯絡，而現在就有超商帶來好消息，即日起開放全新「eSIM卡」申辦服務，24小時都能辦，且不同於傳統網卡、網路分享器使用模式，eSIM卡免換卡、攜帶方便、立即買立即用，申辦價240～630元不等。

7-11領先同業推出「eSIM卡」申辦服務，有別於傳統國外上網卡、網路分享器使用模式，eSIM免換卡、免租借、攜帶方便、隨時買、立即用，即日起到6700台ibon便利生活站，24小時皆可快速申辦開通。

7-11表示，「eSIM卡」申辦服務首波提供i PHONE XR以上機型的顧客輕鬆體驗，推出日本、韓國、紐西蘭、澳洲4大熱門旅遊目的地，共6種超值上網流量方案，申辦價240～630元不等；此外，即日起至4/4還有限量100張超優惠日韓6日/每日1GB的雙飛門號方案，1個方案2個國家皆可使用。

▲▼7-11領先同業推出「eSIM卡」申辦服務。（圖／7-11提供）

▲簡單步驟即可完成申辦eSIM卡。

至於該如何申辦及開通？首先到ibon機台首頁點選【申辦服務】→【電信申辦】→【eSIM漫遊卡】→i PHONE型號→國家/方案→持小白單門市櫃台結帳獲得ibon票券；接著持需開通服務的手機開啟設定功能→點選行動服務中的加入eSIM功能鍵→掃描ibon票券上QR CODE→開通方案及數據漫遊→切換行動數據選擇eSIM方案即可開通服務

另外，為迎接長達5天的清明兒童連假，為滿足民眾在台旅遊規劃，即日起至4/5止，7-11藉由ibon售票網推出「每周三購買指定票種，即享10% OPEN POINT點數回饋」活動，精選4大熱門票券包含：巧虎夢想樂園、義大遊樂世界主題樂園、麗寶樂園、兒童新樂園，購買以上票券不僅享有10% OPEN POINT點數回饋，部分票券還能以最低75折起優惠價加購台灣高鐵車票。

▲▼劍湖山世界。（圖／劍湖山世界提供）

▲身分證有「2」、「0」、「6」爽完整天只要99元。（圖／劍湖山世界提供）

劍湖山世界推出兒童清明連假優惠，4/1起至4/5止，只要身分證對中「2」、「0」、「6」，3碼全中即可享門票優惠價99元、2碼299元以及1碼499元，提醒無身分證者需同時出示健保卡及戶口名簿影本，非本國籍之民眾需出示居留證號碼或護照ID。

另外，即日起至3/31止，只要騎機車到劍湖山世界，最多2人可各享優惠票價299元；同步還有「車牌對對碰」，即起至3/28止，只要汽、機車車牌號碼有1、6、8任1碼，車上每人皆可享優惠票價399元（汽車至多4人、機車至多2人）。

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