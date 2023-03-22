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靠新科技「舒曼波眼罩」拋開眼疾困擾　伊正：眼睛重開機、才是真年輕！

▲▼靠新科技「舒曼波眼罩」拋開眼疾困擾　伊正：眼睛重開機、才是真年輕！（圖／業者提供）

【企劃特輯】

每個人每天睡醒後睜開雙眼，醒著的時間有多長、眼睛就跟著你工作多久，這樣重度的用眼負擔對藝人來說更是有感，曾經因為視網膜破裂而形成飛蚊症的藝人伊正就表示，演員因為常需要熬夜趕拍戲、不止精神壓力大，也會造成眼睛極大的負荷和傷害，伊正就非常擔心眼睛未來會形成青光眼甚至白內障。還好他最近發現了一個只要使用15分鐘就等於讓眼睛休息3小時的科技好物：4D舒曼波超導眼罩！讓伊正在片場逢人就介紹自己因此睡飽睡好狀態超好、上鏡頭時眼神永遠亮晶晶！

▲▼靠新科技「舒曼波眼罩」拋開眼疾困擾　伊正：眼睛重開機、才是真年輕！（圖／業者提供）

▲▼靠新科技「舒曼波眼罩」拋開眼疾困擾　伊正：眼睛重開機、才是真年輕！（圖／業者提供）

每日使用3C超過10小時 眼睛老化逐漸年輕化

對伊正來說，戴上舒曼波超導眼罩就像幫眼睛重新開機一樣，意外收穫是當他睡得好之後，肩頸肌肉也不會再硬梆梆，整個人的狀態都更年輕有精神了！而像伊正一樣需要長時間用眼而備感壓力的人絕對不在少數，再加上現代人幾乎都是3C重度使用者無時無刻都在用眼，上班打字、看報表、視訊開會，下班玩遊戲、線上購物、追劇…平均使用3C的時間超過10小時以上，長時間下來除了時常容易感到眼睛的疲勞乾澀外，其實也都在提早面臨眼睛的老化，以往認為眼疾是50歲以上中老年人的困擾，其實早就隨著3C時代而逐漸年輕化了，不得不嚴肅看待！

▲▼靠新科技「舒曼波眼罩」拋開眼疾困擾　伊正：眼睛重開機、才是真年輕！（圖／業者提供）

▲▼靠新科技「舒曼波眼罩」拋開眼疾困擾　伊正：眼睛重開機、才是真年輕！（圖／業者提供）

服貼各種臉型的4D眼罩 促進眼睛周圍血液循環

伊正大方分享自己使用「舒曼波超導眼罩」的心得，表示這款眼罩的設計最強大的地方就在於它擁有36個遠紅外線穴位點，可以對應眼周及鼻子的穴位，4D的版型設計也跟以往的眼罩大不相同，戴上去之後可以非常服貼適應各種臉型，舒服的溫熱感能促進眼睛周圍血液循環幫助達到完全的放鬆，長時間配戴也不會悶熱，他真的非常推薦眼睛容易感覺到酸澀、乾癢或刺痛不舒服的朋友使用；此外，伊正自己也透過改善了睡眠品質不佳的狀態後，特別推薦給容易鼻塞有黑眼圈的朋友一定要試試看！

▲▼靠新科技「舒曼波眼罩」拋開眼疾困擾　伊正：眼睛重開機、才是真年輕！（圖／業者提供）

▲▼靠新科技「舒曼波眼罩」拋開眼疾困擾　伊正：眼睛重開機、才是真年輕！（圖／業者提供）

眼睛的守護者「舒曼波」 護眼鼻通告別黑眼圈

讓伊正讚不絕口的新科技「舒曼波超導眼罩」，深入剖析其強大之處，其中關鍵就在於舒曼波又稱作「地球的心跳」，它釋放的α波可以產生低頻的共震，有助於自律神經的穩定，讓腦波平穩，放鬆後自然進入熟睡狀態！

▲▼靠新科技「舒曼波眼罩」拋開眼疾困擾　伊正：眼睛重開機、才是真年輕！（圖／業者提供）

▲▼靠新科技「舒曼波眼罩」拋開眼疾困擾　伊正：眼睛重開機、才是真年輕！（圖／業者提供）

舒曼波超導眼罩利用超導石墨烯加入「舒曼波次微米紡織晶片」，石墨烯材質與臉部皮膚接觸後換產生遠紅外線，而遠紅外線能針對眼周穴位點進行升溫、循環作用，達到舒緩眼壓、放鬆肌肉，甚至連頭部的壓力都能得到釋放的效果。

▲▼靠新科技「舒曼波眼罩」拋開眼疾困擾　伊正：眼睛重開機、才是真年輕！（圖／業者提供）

▲▼靠新科技「舒曼波眼罩」拋開眼疾困擾　伊正：眼睛重開機、才是真年輕！（圖／業者提供）

「舒曼波超導眼罩」也適用於任何人，它特殊的4D人臉眼罩設計，不僅能包覆眼睛，甚至連鼻子、耳朵也能一併包覆呵護，許多使用者發現不止眼睛照顧到了，在睡眠的同時幫助鼻腔微循環，因此鼻子也暢通舒服了，甚至連長期困擾的黑眼圈都一併改善，效果令人驚艷！「舒曼波超導眼罩」材質細緻棉柔，兼顧配戴時的舒適度，同時也是一款永久有效的眼罩，絕對是用眼過度的現代人護眼的必備聖品。

▲▼靠新科技「舒曼波眼罩」拋開眼疾困擾　伊正：眼睛重開機、才是真年輕！（圖／業者提供）

▲▼靠新科技「舒曼波眼罩」拋開眼疾困擾　伊正：眼睛重開機、才是真年輕！（圖／業者提供）

護眼聖品「舒曼波眼罩」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8f7
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/bDxTF
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
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