擺脫文明病從「筋膜」顧起　疏通全身就靠它！

【企劃特輯】

現代人長時間在高壓下工作，使用電腦一坐就是八小時以上，回到家窩在沙發上滑手機也是一個姿勢到底，肩頸、腰背痠痛已經是通病，胸悶、頭痛、自律神經失調的毛病也時有所聞，嚴重者甚至造成骨骼結構病變、血管硬化，不少醫生們呼籲，氣血循環不順所衍伸出的各種慢性痛可能威脅生命，不可不慎！如果以上種種症狀是你的日常寫照，那麼你不能不知道拉筋對現代人的重要性！

拉筋改善多種症狀 古書筋長一寸，壽延十年

若說肌肉可以為人體帶來支撐，那麼筋骨則可讓人保持柔軟的彈性。黃帝內經講道：「筋長一寸，壽延十年」，所謂的「筋」包含肌肉、筋膜、肌腱和韌帶等各種軟組織，透過拉筋可以將其伸展，根據醫學的角度，拉筋的動作除了用在運動前的熱身或運動後的舒緩伸展，其實對於平常久坐少動的人來說，適度且持續性的拉筋不僅能增加關節靈活度、改善水腫、腰痠背痛，還能提升新陳代謝，改善心血管的年齡，緩解動脈硬化的問題，可說是百利無一害。

「類撥筋」石墨烯拉筋機 打通穴道血氣顧健康！

針對僵硬痠痛的身體，有的人會進一步透過中醫「撥筋」的手法來打通穴道血氣。所謂「撥筋」是一種較為深層的按摩方式，根據經絡，找對穴位，從點到線到面、由內而外，透過符合人體工學設計的工具，以適度的力道深入肌肉筋膜組織周圍有氣阻與筋膜沾黏的地方，逐步按摩、疏通穴道，藉此消除身上鬱滯的氣血。

不知怎麼拉筋、撥筋才是正確的？PP石墨烯聽見了你的心聲，利用以往擅長的石墨烯技術，推出了全新概念的拉筋機，把拉筋、整骨、撥筋和導熱的功能整合在一台小小機器，畢其功於一役，讓你在家裡就可以拯救自己「硬梆梆」的毛病，簡直是現代人的救星。

石墨烯莫爾超晶格結構 加強遠紅外線能量 促腳底穴位循環

市面上撥筋儀與拉筋板百百款，「PP石墨烯拉筋機」為何特別不一樣？除了踏板角度以及可調式手把伸縮桿都能根據使用者需求做出適當的調整外，更厲害的是透過獨家技術在踏板裡加入三層石墨烯疊加，產生「莫爾超晶格結構」，能放大遠紅外線共振能量，邊舒緩筋肉的同時也能刺激足底筋膜、穴位，讓血氧量和血流速都能獲得大幅提升。

醫師、節目激推！98%使用者 實測有感改善！

另外值得一提的是，「PP石墨烯拉筋機」內建三十六種拉筋方程式，幫助你全身肌肉獲得伸展、筋膜也都鬆開，代謝功能也能跟著活化。不少人實際體驗後發現，只要十分鐘，便會感到腳底暖，帶動身體血液的循環，甚至醫師、電視節目《大老闆聯盟》都曾推薦過；以往有骨盆歪斜或是坐骨神經痛毛病的使用者，更是回饋體驗一陣子後不適的症狀逐步獲得改善，只要持續使用，就能輕鬆跟各種疼痛說再見！

健康延壽的好選擇「PP石墨烯拉筋機」哪裡買？

●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8by

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●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號

●門市專線：02-2288-7888、06-3120108

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