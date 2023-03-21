傳市府替侯友宜辦「畢業展」　民進黨市議員轟：無心市政、市政死當

▲朱立倫、侯友宜共同出席新北市議會黨團交接典禮。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

為佈局2024，傳出現在新北市府正在著手準備新北市長侯友宜的「畢業展」，同時侯友宜也積極串連北北基桃4縣市，似乎是要為2024打團結牌，為總統大選來備戰。對此，多位民進黨市議員砲轟，侯友宜第二任都未滿百天，就在籌備畢業典禮，令人啼笑皆非，不知是要凸顯無心市政還是市政死當。

新北市議員顏蔚慈表示，目前民調顯示，高達5成4的民眾反對侯友宜落跑參選總統，侯友宜市長若一意孤行，不單與民意相左，更是違背當時侯友宜對新北市民的承諾。且侯友宜第二任都未滿百天，就在籌備畢業典禮，令人啼笑皆非，不知是要凸顯無心市政還是市政死當。

新北市議員黃淑君強調，侯友宜為了選總統，提前辦理里基層的行動座談會，明顯是為了辦而辦。而至今辦了永和與深坑兩場次，預計在本週末辦理五股場次，然而民政局對於全市行動座談會毫無完整規劃，甚至連兩週內的辦理情形一問三不知。

新北市議員李宇翔便批評，侯友宜只顧黨內提名鬥爭、無心市政，連行動座談會的時程都無法規畫安排，四月份還要接連辦侯友宜的畢業典禮，只是讓基層公務員無所適從，疲於奔命。

新北市議員翁震州認為，「好好做事」既然是侯友宜的座右銘，辦地方座談會就應該即早規劃，讓民代、里長，以及里基層民眾能夠完整提供地方建議，不要為了配合侯市長雜亂無章的行程，匆忙舉行，將地方座談淪為侯市長選總統的人形背板。

