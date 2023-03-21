交友服務僅1家業者合格！消保處提醒：簽約時勿簽立空白本票

▲國內交友服務糾紛頻傳，消保處查核15家業者，僅1家全數合格。（圖／劉美芳議員辦公室提供）

記者許敏溶／台北報導

國內交友服務糾紛頻傳，過去兩年全國受理「交友服務」申訴案件每年都達300件以上，行政院消保處針對全台15家交友服務業者進行查核，發現僅有1家全數合格，其中10家定型化契約審閱期不合格、11家建管查核不合格、5家消防查核不合格，消保處提醒民眾，注意業者的評價及各項費用計收方式，簽約前詳細審閱契約書，並切記「勿簽立空白本票」。

因應最近幾年交友服務糾紛頻傳，行政院消保處考量實體據點多集中在都會區，為維護消費者權益，會同台北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等5直轄市主管機關及消保官，針對國內15家交友服務業者進行查核，並在今（21日）公布查核結果。

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這次消保處實地進行定型化契約、營業據點建築管理及消防安全事項的聯合查核，總計15業者當中，全數合格僅有一家，其餘14家各有多寡不一的不合格項目，其中共計10家定型化契約審閱期不合格，11家建管查核不合格、5家消防查核不合格。

消保處認為，交友服務業者應遵循法規，包括提供消費者排約場所，應符合建管及消防法規。蒐集消費者個人資料，應落實內政部所訂定規定，訂約前應依消保法提供消費者審閱期，契約條款應符合平等互惠原則與誠實信用原則，若有配合提供分期付款服務，應明確告知消費者申請對象是哪家資融公司或其他金融業者，並避免使用有爭議的空白本票做擔保。

消保處也提醒參加交友服務或選購相關課程的消費者，要注意注意業者的評價及各項費用計收方式，簽約前詳細審閱契約書，瞭解雙方權利義務重要資訊。若有使用分期付款，應留意收費項目及是否有違約金、遲延利息或另外收取其他費用，以評估是否在能力負擔範圍，並記得留存契約書及分期付款申請書各一份，簽約時勿簽立空白本票，避免日後發生爭議時，業者可能會直接向法院聲請本票裁定，強制執行財產或強制扣薪。