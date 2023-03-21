只停幾小時！他收「57萬天價停車費」嚇壞：車子才買16萬

▲男子被高額停車費嚇傻。（圖／翻攝水母網）

圖文／CTWANT

太扯了！近日一位大陸男子出停車場時，停車費竟然要13萬人民幣（約新台幣57.7萬元），他試了好幾次還是一樣，最後跟警衛溝通才交錢走人。男子說，他的車才買3.8萬人民幣（約新台幣16.8萬元）。

據《水母網》報導，浙江一位男子18日出停車場被嚇壞，因為螢幕顯示收費13萬人民幣（約新台幣57.7萬元）。男子說，他去辦事情順便停車，他試了很多遍，都是顯示這金額，之後跟警衛溝通，才給30元人民幣（約新台幣133元）離開。男子表示，他的車才買3.8萬人民幣（約新台幣16.8萬元）。

此文一出，網友紛紛留言「有一說一，現在停車費真的好貴，隨便幾個小時都要幾十塊」、「你把車給他，讓他給你10萬人民幣（約新台幣44.4萬元）」、「多建幾個停車場不就要賺大錢了」、「遇到這種事情，一定要好好的溝通」、「你看，人就是這樣，一開始讓他交30，他也得心痛一下，現在要交13萬了，他甚至覺得30很划算」。

也有網友分享，「曾經去一個小區標著15分鐘免費，進去就接個人立刻出來前後不到2分鐘，顯示要交50元人民幣（約新台幣222元），和警衛溝通，保安說他不懂的，機器計算的，指著機器上的時間和他說前後不到2分鐘，沒有超過15分鐘，警衛就說他不懂得，要交50元人民幣（約新台幣222元）！最後看我報警才解決。」看影片請點我。

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