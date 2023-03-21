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68歲奶奶網戀「陸劇男神」　瞞子女「上街撿回收」狂刷13萬禮物

記者蔡紹堅／綜合報導

江西上饒一名68歲的奶奶3年來一直以為自己在與陸劇演員靳東網戀，不斷給對方匯款、刷禮物，還為了賺錢跑去掃大街、撿回收，至少已花掉3萬元人民幣。奶奶的女兒無奈表示，這一看就知道是詐騙，他們已經嘗試過封鎖騙子的帳號，甚至砸爛手機、報警，但母親仍堅持己見，沈迷在謊言之中。

奶奶的女兒提到，母親在網路上刷到假冒靳東的影片，就相信是靳東本人發的，不睡覺也不吃飯的給對方傳訊息、刷禮物，3年來至少已經刷掉了3萬元人民幣（約13萬元新台幣）。

奶奶的女兒說，假冒靳東的影片都唱一些奇怪的歌，什麼「姐姐姐姐親愛的姐姐」，媽媽聽來聽去癡迷了，晚上一個人躲到角落裡，去叫什麼「親愛的弟弟寶貝」。

▼奶奶深信自己與靳東在交往。（圖／翻攝微博）

▲▼68歲奶奶網戀「陸劇男神」靳東　瞞子女「上街撿回收」狂刷13萬禮物。（圖／翻攝微博）

奶奶的女兒指出，這件事情被子女發現之後，媽媽還是不聽勸阻，為了賺錢給騙子匯款、刷禮物，媽媽甚至去掃大街、撿回收賣錢，「她晚上不吃飯、不睡覺，辛苦賺來的錢又全部送給騙子！」

奶奶的女兒無奈表示，子女們已經嘗試過封鎖騙子的帳號，甚至砸掉手機、報警，但媽媽仍沈迷於騙子編織的謊言中無法自拔。

另外，從女兒拍攝的影片中也可以看到，奶奶真的非常相信自己與靳東有深厚的感情，不斷說著，「靳東是很重要的人。」「我們兩個人、兩個心連在一起！」「靳東一直在找我，要是找到我，他會很高興。」

事實上，類似的事件已經不是第一次發生，2020年10月，江西一名61歲的黃大媽也聲稱要嫁給演員靳東，還說靳東已經在全網向她告白。事情曝光之後，靳東工作室還特別發出聲明，強調靳東沒有在任何短影音平台開帳號，「靳東」系列帳號均非本人，嚴厲譴責並警告這種行為，將透過法律途徑追究責任。

靳東現年46歲，是大陸知名演員，主演多部電視劇，包含《偽裝者》、《琅琊榜》等。

▼奶奶為了有錢刷禮物，還出去掃大街、撿回收賺錢。（圖／翻攝微博）

▲▼68歲奶奶網戀「陸劇男神」靳東　瞞子女「上街撿回收」狂刷13萬禮物。（圖／翻攝微博）

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靳東撿回收刷禮物

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