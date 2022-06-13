公公回收「害2大2小中鏢」　第7天快篩陽要出門！她怒：什麼爛政策

▲公公撿回收染疫，害得原PO、老公與雙寶都確診。（示意圖／記者楊漢聲翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

「真的覺得X媽的想罵人！」一名女網友抱怨，公公撿回收染疫，害得原PO與老公、兩位孩子陸續確診，好不容易熬到第7天，公公咳嗽嚴重且依舊快篩陽性，卻頻頻想衝出家門整理回收物。氣得原PO抓狂痛罵，「他X什麼爛政策，小孩疫苗還沒普及化，病毒一直在變種！我超怕孩子突然高燒不退掛急診什麼的。」

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，家裡公公第一個確診，而染疫原因是「公公明知道鄰居確診，還去他們家外面撿回收...而且口罩還沒戴好那種！」更崩潰的是，家人陸續確診，連兩位小孩也被Omicron纏上，一家六口目前只剩婆婆健康，要負責跑腿又需準備大家的三餐。

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原PO透露，他與先生是擺夜市維生，如今雙雙確診而無法工作，損失非常慘重，這段時間在家隔離，自己也發燒、全身肌肉痠痛，還看著雙寶一個發燒、一個咳嗽，讓原PO感到揪心不已，「兩個都還沒打疫苗，慶幸是活動力還可以。」

煎熬7天過去，患有焦慮症的公公自訴快發作了，接著抱怨每天關在房間「關到快ㄎㄧ笑」，一度讓原PO難以諒解，「為什麼不想想，當初到底是誰確診傳染給家人？」但鬧劇還沒完，公公快篩仍兩條線，且症狀依舊狂咳，卻他頻頻喊話想出門與整理資源回收。

▲公公第七天快篩陽，不顧家人健康著想，想要出門整理回收物。（圖／翻攝爆怨公社）



不僅如此，目前婆婆只剩一樓可以活動，公公不顧她健康著想，為了想出門而說出自私的話，「她不在樓下，不會怎麼樣啦！」讓原PO感到火冒三丈，「你不知道病毒很強嗎？碰過的地方都要消毒嗎？如果媽媽確診了怎辦？」

加上政府防疫規定，確診者隔離第七天期滿，等於第八天不用快篩就可以出門。對此，原PO氣得狂轟，「他X什麼爛政策，小孩疫苗還沒普及化，病毒一直在變種！我超怕孩子突然高燒不退掛急診什麼的。」

文章曝光後，底下網友也狂搖頭回應，「我的媽啊～有這種硬脖子老人家，辛苦了」、「老人家真的很難溝通，我家長被跟團一日遊，也跟他說這樣很危險，萬一確診我們被染沒法上班，但他總覺得沒那麼倒楣」、「老人家都不聽的啊...我鄰居親戚是愛串門子，串到確診」、「還是讓老公去講吧，妳講太多也只會怪你」、「誰傳誰都很難說，現在到處都有病毒，但是兩條線還出門真的蠻不能接受的」、「滿7天才能出門，第7天還是要乖乖待在家，跟公公說，還是我要檢舉你罰錢才高興」。

▼網友也苦惱直呼，長輩固執說不聽。（圖／翻攝爆怨公社）

