屏東鹽埔漁港公保地還地於民　即日起再公開展覽30天

▲屏東縣政府辦理「變更鹽埔漁港特定區計畫（公共設施用地專案通盤檢討）」案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府辦理「變更鹽埔漁港特定區計畫（公共設施用地專案通盤檢討）」案，自3月15日起辦理再行公開展覽30天，並於3月30日下午3點在新園鄉共和社區照顧關懷據點舉辦說明會。

鹽埔漁港特定區都市計畫位於新園鄉鹽埔村、共和村、五房村及興隆村等範圍，該計畫區自民國1988年劃設以來，尚有部分公共設施保留地未徵收開闢，這次縣府透過公共設施用地專案通盤檢討，將長期私有公設保留地之學校、公園、兒童遊樂場等用地予以檢討，其中面積最大的為學校用地（國小二）約2.15公頃，位於鹽埔漁港舊聚落中心區，更是自75年鹽洲國民小學中興分班停辦後，長久以來未能開闢，致無論公有或私有土地皆未能妥善使用。

因此，縣府透過都市計畫變更及跨區市地重劃方式，解編公共設施保留地，並透過公辦市地重劃開闢部分公園用地、道路用地等，一方面提升都市公共設施服務水準，另一方面也可達成還地於民之目標。

「變更鹽埔漁港特定區計畫（公共設施用地專案通盤檢討）」案都市計畫作業自2020年3月公展以來，蒐集民眾、地主意見，經屏東縣都市計畫委員會、內政部都市計畫畫委員會審慎討論及審議，終於在202211月8日經內政部都委會審議通過，惟為使民眾了解內政部都委會審議通過之方案內容，本府自即日起將審定版本再公開展覽30日，並同時掛號通知涉及的地主，期間將舉辦1場說明會，以增進民眾對該案的了解。有興趣的民眾亦可至屏東縣政府城鄉發展處的網站下載計畫書圖。