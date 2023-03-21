獨／台中人爽翻！唐吉訶德年底插旗台中　DONKI迴轉壽司也吃得到

▲唐吉訶德將插旗台中老虎城購物中心。（圖／資料照片、記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

人氣超夯的日本連鎖零售店「驚安殿堂・唐吉訶德DON DON DONKI」旗艦店將插旗台中！《ETtoday新聞雲》獨家掌握消息，唐吉訶德將進軍台中，地點就在台中七期的老虎城購物中心，開幕時間預計在10月，將比高雄店還要早開幕。對此，館方沒有正面回應，只透露內部櫃位正在調整中。

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▲誠品七期獨棟大店也預計下半年開幕。（圖／記者游瓊華攝）



據悉，台中唐吉訶德將設在老虎城購物中心地下一樓，占地近千坪，除日本特色商品之外，知名的DONKI迴轉壽司，在台中也吃得到。台中七旗下半年熱鬧非凡，除了唐吉軻德之外，誠品生活的7500坪獨棟大店將在下半年開業。

唐吉訶德進軍台中消息在市場謠傳許久，原本傳出要進駐三井LaLaport，但遭三井否認，之後傳出地點將落在七期百貨商場，市場猜測，以屬性及地域性來說，河南路上的老虎城為最合適地點。對此，老虎城官方沒有正面回應，僅強調「櫃位正在調整中，請消費者拭目以待」。

▲即日起至2023年12月31日為止，到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，請務必詳閱使用方法。（圖／Bic Camera提供）