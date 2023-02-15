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唐吉訶德「今年第4季」高雄登場！　千坪商場全台最大

▲唐吉訶德二店開幕,忠孝新生店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德忠孝新生店。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

日本零售連鎖品牌DON DON DONKI進軍高雄了！大立百貨指出，唐吉訶德旗艦店將於今年第4季進駐AB館的B1F，屆時將有千坪商場空間，為全台最大，為迎接唐吉訶德進駐，兩館將進行改裝。

高雄市經發局指出，PPIH集團於1989年成立迄今在日本擁有超過600家唐吉訶德等門市，以營業時間長為其特色，此外，也於新加坡、泰國、馬來西亞、港澳及美國也皆有設立門市。

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前年唐吉訶德台北開設台灣首家門市，高市府為協助在地商圈發展，經發局前年初即主動邀請日本團隊參訪高雄，去年 7月副市長羅達生率團訪日時聯繫拜會，介紹高雄商業環境、提供優質門市地點與招商補助等資訊，進一步促成此投資案。

▲▼大統集團張銘池副總（圖右2）確定唐吉訶德南臺灣第一家新店座落於大立百貨地下1樓，特地來訪感謝高雄市政府大力促成。（圖左2至3依序為高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔 、高雄市政府副市長羅達生）。（圖／高雄經發局提供）

▲唐吉訶德南臺灣第一家新店將是全台最大。（圖／高雄經發局提供）

DON DON DONKI大立店的店鋪面積約千坪的寬敞空間，重現道地日本門市風格，日式特色熟食、最多日本直送生鮮食品專區，以及旗下特色品牌鮮選壽司，百坪舒適用餐空間，以及新鮮嚴選高品質的壽司，還有日式特色熟食與日本直送生鮮食品專區，以及更多的日式美食：日式烤物、新鮮大福、精米御飯糰等超強必買商品，不用出國就猶如一秒飛到日本般，全年365天提供顧客零距離的日本購物體驗。

▲▼唐吉訶德,零售,高雄,大立百貨,大統集團,富住通,新堀江,奧斯卡。（圖／記者陳建宇攝）

▲唐吉訶德三號店將進駐高雄大立百貨。（圖／記者陳建宇攝）

因應唐吉訶德將於2023年第四季進駐高雄大立AB館的B1F，打造港都海洋設計風格的千坪商場空間，大立百貨宣布，B館B1F大立超市率先準備展開變動事宜，於2/16(四)~2/28(二)暫停營業並準備移動至大立B館7F。於3/1(三)正式以大立精緻賣場繼續服務顧客至10/31(二)止，將退下階段性銷售服務。

大立百貨指出，為了迎接兩館即將進駐的品牌專櫃，A、B兩館於2~3月中館內專櫃將進行撤櫃圍籬，準備改裝拆除工程，並於6月初進行場地點交以及專櫃進場事項，期間導入更多新櫃直至第四季展開，DON DON DONKI旗艦店正式開幕，屆時將為高雄大立注入更加多元豐富的樣貌。

▲因應唐吉訶德進駐，大力超市將先搬家。（圖／大立百貨提供）

▲因應唐吉訶德進駐，大立超市將先搬家。（圖／大立百貨提供）

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