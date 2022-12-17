大反轉！唐吉訶德「企鵝被退休」引眾怒　急喊卡道歉：不換了

▲日本唐吉訶德16日宣布，將更換吉祥物，引發反彈。（圖／翻攝自Twitter）

記者王佩翊／編譯

日本知名連鎖賣場「唐吉訶德」在台也設有分店，十分受到歡迎，然而該公司16日卻閃電宣布，旗下的企鵝造型吉祥物ドンペン將於近日被撤換，取而代之的則會是以片假名「ド」為靈感的新版吉祥物「ド情ちゃん」。不過消息一出，隨即引發消費者反彈，唐吉訶德在短短7小時內立刻發表道歉聲明，並強調不會讓「企鵝被退休」，試圖滅火。

激安殿堂唐吉訶德16日在官方推特上發表重大消息並寫道，「本公司將會把吉祥物ドンペン替換成ド情ちゃん，未來也請多多支持ド情ちゃん。」只見即將取代原始企鵝吉祥物的新吉祥物是一個長出手臂的「黑色片假名」，不但沒有企鵝繽紛，也沒有企鵝可愛，讓消費者大失所望。

消息一出後，不但震驚日本，也引發台灣消費者關注，眾人紛紛大呼可惜，甚至引發網友熱議。唐吉訶德沒有料到新吉祥物竟會引發粉絲反彈，連忙召開緊急會議，最終在同日晚間再次宣布，取消吉祥物撤換計畫，同時也發表道歉聲明，希望能平息眾怒。

唐吉訶德寫道，「從發表更換消息後，收到許多顧客的意見，我們也再次確認了顧客對於ドンペン的深刻感情，非常感謝。收到各位的意見後，我們進行了內部協調，並決定讓ドンペン續任吉祥物一職。」唐吉訶德同時也向消費者道歉。

對此，消費者則戲稱ド情ちゃん淪為「史上壽命最短的吉祥物」。不過也有網友提議，不如從今開始就讓兩位吉祥物一起工作。

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