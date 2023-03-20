貨輪船長慘死澎湖龍門尖山碼頭　堆高機一原因「盲駕」奪命

記者陳洋／澎湖報導

澎湖最大的貨物吞吐港龍門尖山港，今日上午發生貨輪入港卸貨，負責卸載貨物的堆高機，疑因車上貨物阻擋視線，在6號碼頭撞擊到正在監督卸貨的山寶輪鄭姓船長，因撞擊力過大，導致嚴重內出血，送醫搶救仍宣告不治死亡。

▲龍門尖山港發生堆高機不幸撞死船長意外 。（圖／記者陳洋攝）

港務警察澎湖港中隊指出，散裝貨輪山寶輪，今日上午6時17分在龍門尖山港6號碼頭準備卸貨，鄭姓船長在旁監督，卻不幸遭堆高機意外碰撞，經消防隊緊急送海軍三總醫院急救時，已無生命跡象，搶救後仍宣布不治死亡。高雄港務公司馬公管理處已通報海盛公司及勞檢單位，協助後續處理。

由於船長受到堆高機猛力撞擊，現場雙腳就嚴重變形，同時傷口見骨，而堆高機駕駛經過酒測後，並無酒精反應，宣稱是因貨物堆積過高，阻擋住自己的視線，才會在運送貨物進入倉儲過程中，未發現鄭姓船長站在岸邊，不小心發生擦撞，高雄港務警察總隊澎湖中隊偵訊後，依照過失致死罪嫌移送澎湖地檢署繼續偵辦。

▲船長受到堆高機猛力撞擊，現場雙腳就嚴重變形，傷口見骨。（圖／記者陳洋翻攝）

由於船長發生意外不幸身亡，山寶輪散裝貨輪面臨無人開船的窘境，船公司海盛公司第一時間，緊急由台灣調派新船長，搭乘飛機抵澎駕駛散裝貨輪，強調絕對不會影響到寄貨人的權益，並將盡力協助船長處理後事及相關索償事宜，同時也靜待司法審理結果，釐清相關責任歸屬問題。