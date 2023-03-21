貨櫃輪90度猛衝高雄港「碼頭撞出裂縫」　驚傳引水人有酒精反應

記者陳宏瑞／高雄報導

塞浦路斯籍7萬噸貨櫃「現代東京輪HYUNDAI TOKYO 」昨（20）日上午9時許進入高雄港時，疑似未減速撞擊77號碼頭，導致碼頭繫船柱基座、碼頭舖面伸縮縫、岸肩及岸壁冠牆等多處裂開、岸壁冠牆變形。雖然無人受傷，也沒有油污外洩，但航港局已會同運安會調查事故原因，現在更傳出引水人有酒精反應的情況，但航港局尚未證實。

▲貨櫃輪撞擊高雄港77號碼頭。（圖／翻攝自台灣記者資訊平台）

▲貨櫃輪撞擊高雄港77號碼頭。（圖／翻攝自台灣記者資訊平台）

高雄港務分公司港務處處長郭光輝表示，現代東京輪是從2港口入港，準備停靠77號碼頭，疑似入港後未減速，當管制員發現後數次透過無線電警告，但已經來不及，最後仍擦撞碼頭，擦撞力量並不大，也沒有造成人員傷亡。

▲貨櫃輪撞擊高雄港77號碼頭。（圖／翻攝自台灣記者資訊平台）

高雄港務分公司勘驗現場發現，77號碼頭的第11號到第13號繫船柱基座、碼頭舖面伸縮縫、岸肩及岸壁冠牆等多處裂開，除要求人車立即保持現場淨空，以避免二次事故發生外，也要求輪船方簽具損壞賠償責任切結書，並將檢查水下結構，釐清繫船柱範圍間碼頭法線有無偏移。

▲貨櫃輪撞擊碼頭造成毀損。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

在事故原因調查方面，一度傳出引水人有酒精反應的情況，航港局相關人員今（21）日上午都在開會中，尚未就此一部份出面說明。而此事是否與現代東京輪撞碼頭有關，有待進一步調查。