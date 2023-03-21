普發6000元明起登記　他問「有啥意義」鄉民狂刷2字

記者黃翊婷／綜合報導

明日（22日）上午8點就可以上網登記領取普發現金6000元。不過，有網友好奇提問，坦言不明白普發6000元到底有什麼意義，沒想到意外收到許多人留言回覆2字「選舉」；但也有另一派人認為政府發不發錢都會受到質疑，只要有人需要，這項政策就有意義。

▲普發現金6000元明日起開放登記入帳。（示意圖／記者邱顯燁攝）

財政部日前公布「全民共享普發現金規劃」，總共有5個管道開放讓民眾領取6000元，明日（22日）起民眾就能依照身分證和居留證字號尾數自行上網登記，手機、平板、電腦都可以操作。

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不過，有網友在PTT八卦板好奇提問，實在想不明白普發6000元到底有什麼意義，把這筆錢拿去補勞健保缺口或抓詐騙，搞不好還比較有用。

對此，其他網友紛紛留言表示，就是為了選舉，「要選舉了啊」、「選票的意義」、「明年立委選舉，可以拿來當政績」、「一定有人因為6000元去投的，信我」、「柯文哲不是示範給你看了，還債沒人會感恩，舉債反而吹捧有建設、有做事」。

但也有另一派網友認為，其實政府發不發錢都會受到質疑，但只要有人真的需要這筆錢，那這項政策就是有意義的，「發不發都有人質疑，有差嗎」、「你不要，別人會要，就是有意義」、「你覺得沒意義可以給我」。

▲簡單4步驟就能完成登記。（圖／財政部）

至於普發6000元現金要怎麼登記入帳，財政部表示，只要按照以下4步驟，就能完成登記：

步驟一：進入官網

普發現金發放方式採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、特定偏鄉造冊發放共5種方式，民眾可透過網路進入6000官網（https://6000.gov.tw）查詢相關資料。

步驟二：輸入資料

本人／代領人身分證字號或居留證號、金融機構帳號、發放對象健保卡號，未滿13歲者可以被帶領，但切記最多代領人，包含本人在內是5位。

步驟三：資料確認無誤點選送出

步驟四：查詢是否已登記成功

3月28日起開放查詢，屆時就可以知道有沒有登記成功。

▲領取管道有5種。（圖／數位部）

此外，登記入帳自3月22日起開放，前5日（至3月26日）採「身分證或居留證字號」尾數分流制，可登記的身分證、居留證號尾數字號如下：

3月22日0、1

3月23日2、3

3月24日4、5

3月25日6、7

3月26日8、9