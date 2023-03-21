「不希望馬英九被用來做統戰」　邱太三：赴陸言行要符合國家利益　

▲邱太三。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對前總統馬英九3月27日將赴中國大陸祭祖，陸委會主委邱太三今（21日）表示，期盼馬這次去可以展現台灣人民對民主自由的堅持，也期盼兩岸交流能夠在對等尊嚴之下來進行。邱太三也提醒，馬英九到大陸去的各項作為都會被大家檢視，期盼馬要注意其相關作為跟言行能符合國家利益，且陸委會也希望馬不要被矮化，甚至被利用來做統戰。

馬英九中國祭祖行將於3月27日啟程，至4月7日返台，隨行的還有該基金會的「大九學堂」青年學子、前總統府秘書長曾永權、馬英九基金會執行長蕭旭岑等人。除祭祖行程外，蕭旭岑昨表示，馬英九將與「大九學堂」青年學子，參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，並訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與大陸學生進行交流。

邱太三21日到立法院列席行政院長陳建仁施政報告總質詢，媒體詢問有關陸委會對馬英九赴陸祭祖的態度。邱太三說，馬英九行前已循相關規定向總統府提出申報，總統府也對馬赴陸祭祖表示尊重，如果在維安上有需要，也指示相關單位處理。

邱太三指出，馬英九到大陸去確實會因為動見瞻觀，所以期盼馬這次去可以展現台灣人民對民主自由的堅持，也期盼兩岸交流能夠在對等尊嚴之下來進行。

對於是否擔心馬英九變成對岸統戰樣板？邱太三表示，大陸對台灣統戰無所不用其極，所以陸委會要提醒，馬英九是我國前總統，所以馬到大陸去的各項作為都會被大家檢視，期盼馬要注意其相關作為跟言行能符合國家利益，也跟國民情感一致。

針對陸方稱馬英九為「馬先生」，是否已先有矮化嫌疑？邱太三說，「這我沒有辦法來代他回答」，這應該由馬英九覺得這樣是否妥適。

至於馬英九若見到國台辦主任宋濤等中共高官，陸委會有何態度？邱太三回應，陸委會對於兩岸政策是一貫的，希望在對等尊嚴前提下，因為馬英九是我國前總統，陸委會不希望馬英九被矮化，甚至被利用來做統戰。