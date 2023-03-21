　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2國中男超商「可怕對話」　震驚家長

▲男孩,小孩,小學生,同儕,校園,兄弟,同學,情緒,心理,表情。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲陳木榮說，希望所有孩子都能夠健康順利長大。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師陳木榮分享，聽到兩名國中生在超商的對話，兩男討論「我要上李XX，這學期結束以前一定要上」、「那你先上，之後再換我。」讓其他家長震驚，直呼好可怕。

陳木榮近日在「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」臉書表示，「我原本以為生了孩子，給他一個好環境，孩子就可以一路順利成長。後來我發現，我錯了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳木榮回憶，大概半年前，有一次他在便利商店排隊結帳，前面兩個孩子的對話，他聽得一清二楚，「我要上李XX，這學期結束以前一定要上」、「那你先上，之後再換我。」

「我繞到側面稍微看了一下，這兩個孩子才國中年紀而已。」陳木榮說，「我發現我們希望盡全力給孩子好的環境，卻沒有辦法永遠保護孩子不會受到莫名的惡意傷害。」

▼有家長看完對話直呼，都怕女兒以後被欺負。（示意圖／翻攝免費圖庫PAKUTASO）

▲學生妹,妹子（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

陳木榮19日去三峽分局、三峽區公所聯合在龍埔國小舉辦的親子同樂會，進行反詐騙、反毒宣導。他在反毒宣導中提醒所有爸爸媽媽，一定要記得跟孩子說，有些毒品會包裝成軟糖、果凍、巧克力，有些毒品會像梅子粉或是咖啡包，外觀看起來沒問題，無意中由壞人提供或是同儕慫恿，吃下去之後可能會毀了孩子的一輩子。

陳慕蓉提醒孩子，任何人給你的食物，都不要輕易放進自己的嘴巴，如果真的很想吃，先帶回家給爸爸媽媽看一下，不明來路的食物不要吃，「我希望所有的孩子都能夠健康順利長大」。

對此，許多家長直呼，「這對話真的太可怕了」、「那2個國中生的對話…很可怕欸，毫不在意計畫傷害別人」、「好可怕的對話…只能不斷地努力教孩子保護自己，和分辨是非了。」

其他家長留言，「這對話⋯自己生女兒，都怕女兒以後被欺負」、「天呀！這…看到一半我下巴掉下來」、「那兩位國中生很有必要報名性平課程哦！」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
議長變蟑螂！自爆：出獄不是賭就帶酒店小姐　搬媽祖拼交保
領6000元攻略全都露！　1原因「直接入帳」漏掉退休軍公教
Gino、夏宇禾6年情斷！　PO文揭「分手」貓膩
春雷要響了　「全台有雨」大變天
「ATM插卡」直接領6000元！比郵局早7天　免登記懶人包看
呂孫綾深夜宣布不選2024立委　428字曝全力挺賴清德選總統

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他摔車腦出血！姐交代一定要問這句　重症醫怒：別情勒

今春分「天赦日」！別過度愛愛　6大禁忌曝

12生肖2023工作運！屬狗「一下就爆掉」　兔子桃花爛到極致

歐巴最愛不是林襄！　李多慧認證「她」的大長腿才最讚

春雷要響了　「全台有雨」大變天

2國中男超商「可怕對話」　震驚家長

館長用電風扇吹便當豬肉　史書華送3萬元設備「改善無塵室」遭拒收

今「春分」！　解渴雨帶報到時間曝

台南孫5000元賣化妝台「恐怖原因」瘋傳！鏡子有阿嬤喊：我歹命

日本正妹新北1人吃熱炒　隔壁桌阿伯「熱情買單交朋友」她超震驚

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

賈永婕遭BLACKPINK粉打臉說謊！　親自回應「擋視線+公關票」

賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！　誇張1舉動惹火BLACKPINK粉絲

證婚誓言中...大黃蜂鑽婚紗　霸氣尪徒手抓！網：嫁對了

他摔車腦出血！姐交代一定要問這句　重症醫怒：別情勒

今春分「天赦日」！別過度愛愛　6大禁忌曝

12生肖2023工作運！屬狗「一下就爆掉」　兔子桃花爛到極致

歐巴最愛不是林襄！　李多慧認證「她」的大長腿才最讚

春雷要響了　「全台有雨」大變天

2國中男超商「可怕對話」　震驚家長

館長用電風扇吹便當豬肉　史書華送3萬元設備「改善無塵室」遭拒收

今「春分」！　解渴雨帶報到時間曝

台南孫5000元賣化妝台「恐怖原因」瘋傳！鏡子有阿嬤喊：我歹命

日本正妹新北1人吃熱炒　隔壁桌阿伯「熱情買單交朋友」她超震驚

全球珊瑚礁海域陷缺氧危機　學者：台灣有5處

雲林「黑龍議長」黑歷史曝！　囂張過往還被拍成電影

八點檔男星0存款「當快遞維生」！10個月前捲性騷擾風波…現況曝光

他摔車腦出血！姐交代一定要問這句　重症醫怒：別情勒

領6000元攻略全都露！　1原因「直接入帳」漏掉退休軍公教

Gino、夏宇禾6年情斷！PO文有貓膩「分手主因曝光」她搬離同居愛巢

馬英九訪中將成「統派盟主」　 矢板明夫：國民黨是最大輸家

批習近平訪俄推和談「拖延戰術」　布林肯：世界不應被矇騙

侯友宜備戰選總統！　下月起有大動作

神岡桶屍案蛇蠍女冷臉反控「他是恐怖情人」　6大包水泥封屍

影帝是你！戲精巴哥打針哭天喊地 滿臉委屈+顫抖...醫：擦酒精也哭？

生活熱門新聞

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

春雷要響了　「全台有雨」大變天

春雨來了　周末全台變天溼冷！

2國中男超商「可怕對話」　震驚家長

櫻花妹1人吃熱炒　隔壁阿伯熱情買單交朋友

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

台南孫5000元賣化妝台　阿嬤現身鏡子

今「春分」！　解渴雨帶報到時間曝

高捷上演BP演唱會2.0！站務員：手機亮起來

錄取率只有18%！延平中學入學考搶破頭　家長嘆：快比頂大難考了

鮪魚切開驚見「密集白卵」老饕點出料理關鍵

更多熱門

相關新聞

國小生「吵買可樂」遭爸冷拒！爆氣嗆1句...媽秒妥協

國小生「吵買可樂」遭爸冷拒！爆氣嗆1句...媽秒妥協

一名網友之前到一間小吃店用餐，目睹有位國小生吵著想喝可樂，結果被父親拒絕，沒想到弟弟突然爆氣，大聲反問「沒錢為什麼把我生下來？」這番話讓他驚呆，而鄉民們反應則超兩極。

國小兒酸爸爸　沒錢為什麼生我

國小兒酸爸爸　沒錢為什麼生我

兒子沉迷手遊！爸爸請假讓他玩　連打17小時求饒

兒子沉迷手遊！爸爸請假讓他玩　連打17小時求饒

女兒目擊「閨蜜被阿伯性侵」　媽媽1舉動惹眾怒

女兒目擊「閨蜜被阿伯性侵」　媽媽1舉動惹眾怒

樓上發出的聲音未必是樓上製造的

樓上發出的聲音未必是樓上製造的

關鍵字：

陳木榮家長

讀者迴響

熱門新聞

男模跳樓輕生享年35歲

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

本屆第一人！古巴牛棚捕手叛逃

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

覺得累！他肚脹「全身飄尿味」　醫嘆已末期：洗腎一輩子

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

少校飛官愛嫖妓！「一直要3P」同袍是37仔

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

7.4萬噸貨輪「直撞上高雄港」影曝光

網美「偏頭痛2年」痛到不能走！確診罕病數月病逝

春雷要響了　「全台有雨」大變天

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面