2國中男超商「可怕對話」　震驚家長

▲陳木榮說，希望所有孩子都能夠健康順利長大。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）



記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師陳木榮分享，聽到兩名國中生在超商的對話，兩男討論「我要上李XX，這學期結束以前一定要上」、「那你先上，之後再換我。」讓其他家長震驚，直呼好可怕。

陳木榮近日在「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」臉書表示，「我原本以為生了孩子，給他一個好環境，孩子就可以一路順利成長。後來我發現，我錯了！」

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陳木榮回憶，大概半年前，有一次他在便利商店排隊結帳，前面兩個孩子的對話，他聽得一清二楚，「我要上李XX，這學期結束以前一定要上」、「那你先上，之後再換我。」

「我繞到側面稍微看了一下，這兩個孩子才國中年紀而已。」陳木榮說，「我發現我們希望盡全力給孩子好的環境，卻沒有辦法永遠保護孩子不會受到莫名的惡意傷害。」

▼有家長看完對話直呼，都怕女兒以後被欺負。（示意圖／翻攝免費圖庫PAKUTASO）



陳木榮19日去三峽分局、三峽區公所聯合在龍埔國小舉辦的親子同樂會，進行反詐騙、反毒宣導。他在反毒宣導中提醒所有爸爸媽媽，一定要記得跟孩子說，有些毒品會包裝成軟糖、果凍、巧克力，有些毒品會像梅子粉或是咖啡包，外觀看起來沒問題，無意中由壞人提供或是同儕慫恿，吃下去之後可能會毀了孩子的一輩子。

陳慕蓉提醒孩子，任何人給你的食物，都不要輕易放進自己的嘴巴，如果真的很想吃，先帶回家給爸爸媽媽看一下，不明來路的食物不要吃，「我希望所有的孩子都能夠健康順利長大」。

對此，許多家長直呼，「這對話真的太可怕了」、「那2個國中生的對話…很可怕欸，毫不在意計畫傷害別人」、「好可怕的對話…只能不斷地努力教孩子保護自己，和分辨是非了。」

其他家長留言，「這對話⋯自己生女兒，都怕女兒以後被欺負」、「天呀！這…看到一半我下巴掉下來」、「那兩位國中生很有必要報名性平課程哦！」