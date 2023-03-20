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1歲嬰「頭破腦出血」慘死！母急送醫搶救　真相竟是她親手害命

▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

▲高雄一名男嬰疑似遭生母虐待。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名剛滿1歲的男嬰在2020年因頭部腫脹、嘔吐被謝姓母親送醫急救，醫師診斷發現男嬰右側頭骨骨折、腦部出血、視網膜出血等症狀，懷疑男嬰遭謝女施虐，儘管謝女一再否認施虐，辯稱是男嬰自己跌倒撞倒玩具，但法院審理時，依據醫師的證詞認定，謝女涉嫌以雙手將男嬰舉起大力前後搖晃，導致男嬰頭部撞及硬物所致，審理後依成年人故意對兒童犯傷害罪，處徒刑6月，不得易科罰金。

判決指出，男嬰是在2020年12月11日因嘔吐被謝女送往長庚醫院急救，院方診斷後，發現男嬰有右側顳骨骨折（含右耳後瘀青、頭皮血腫）、右側腦部出血（硬腦膜下出血）及右側視網膜出血等傷害，也有嘔吐情形，懷疑疑有兒童虐待情事，通報高雄市家防中心後，警方也循線逮捕涉嫌施虐的謝女，檢方偵訊後將她起訴。

謝女否認對男嬰施虐，辯稱當時她在上廁所，聽到客廳內的兒童遊戲區傳來撞擊聲響，出來就看見男嬰躺在遊戲區的地上，頭躺在玩具上，應該是男嬰自己跌倒去撞到遊戲區的玩具硬物而受傷，一審橋頭地院僅依過失傷害罪輕判。

檢方不服上訴，高雄高分院審理時，傳喚醫師到庭作證，醫師證稱男嬰受傷原因可排除是跌倒造成，而是外力撞擊，根據謝女說法，男嬰是踩到玩具往後跌，但就一般常理來說，這樣的高度受到的撞擊力量，很難造成這樣骨折及出血情形，而男嬰在送急診時，耳後清楚有鈍力造成的傷害，絕對不是跌倒所致，且男嬰5月、7月曾到院治療，當時身體有出現圓形瘀傷，按實務推斷應是受虐造成的傷害。

另外一名醫師也認為，不可能是男嬰自己跌倒所造成，而是遭人將其舉起大力前後搖晃，頭部撞及硬物所致，是典型的兒虐特徵。

儘管謝女否認施虐，僅坦承案發時只有她一人在家照顧男嬰，高雄高分院合議庭綜合醫師證詞後，認定謝女不當對待男嬰，造成嬰兒顱部骨折及腦傷，因此依成年人故意對兒童犯傷害罪判謝女徒刑6月，不得易科罰金，但謝女可在判決確定後，向檢察官聲請易服社會勞動。

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