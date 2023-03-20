跟死神搏鬥數次⋯陳文茜看死亡：只要輕輕說一聲「晚安」

▲陳文茜新書透露人生觀。（圖／時報出版提供）

記者林育綾／綜合報導

知名主持人、作家陳文茜在數次與死神搏鬥後，即將出新書寫下心路歷程和人生智慧，她提到「你無法抗拒死亡，但你可以看穿它」，鼓勵讀者不要被外在評價困擾，不要吝嗇對別人說愛的話，切勿讓過去的遺憾和傷痛影響現在的快樂，她提到，「有一天，我們都會消失，別怕，只要輕輕說一聲：晚安，我的生命。」

陳文茜近年飽受病痛所苦，曾多次與死神搏鬥，她在新書《晚安，我的生命》提到，「晚年給了我逐漸滅熄的身體，卻給了我更珍惜生活周遭的力量。」認為死亡不是終點，而是一個轉捩點，當人們意識到自己的有限性和無常性時，就會更加重視自己的存在和價值。

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她也說，每個人都是傷痕累累的戰士，而她選擇的工作，傷痕一定比一般人多，「如果沒有足夠的慈悲，我怎麼跟老去的我、傷痕累累的我、什麼都愈來愈少的我相處？」新書不僅反映了她對於人生、病痛、生死等各方面的觀點和感受，也展現她面臨的挑戰和豁達。



她在書中透露，自己已經寫好遺囑，安排好財產捐贈和狗小孩們的未來，就算生病了，也不想整天活在恐懼和混亂中，「生命不是你活了多久，而是你真正過了多少。要使每一天都值得記憶；這才是我的人生態度。」

▲陳文茜新書《晚安，我的生命》。（圖／時報出版）

如今在生日前夕出這本書，「我想告訴天下所有的親愛的你們，人不是緩緩衰退的，一個疾病可以用一年老十歲的速度，甚至用逼著人快速墜向晚年的方式，直接通報你，歲月、回憶、曾經，尤其健康，多麼珍貴。請用心將每一個日子，每一次相遇，妥善保存。」

時報出版董事長趙政岷讀完這本書後感嘆，「這本書誠實地面對生命議題，在每一刻與身體病痛共處的當下，她還能豁達幽默以對，這種智慧與勇氣，卻是用身體生命書寫下來的。讓人看了會想哭，也補足了更大的氣力，如果文茜這樣都在過，我們面對日子的困窘，還有什麼好氣餒抱歉的！這是一本生命之書，讓我們學會珍惜當下，用心過好每一天，誠摯推薦這本書給每一個人。」《晚安，我的生命》將於3月21日發行。