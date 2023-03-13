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住得越靠水越有錢！超簡易「風水元素」掌握這些避免越住越衰

▲床,睡覺,風水。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲住房風水不可輕忽。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／簡少年
摘自／時報出版《簡少年現代生活算命書

有人問風水上最重要的是什麼？其實風水上重要的東西非常多，不過一般來說，想要快速改運，在風水上我最推薦的方法，就是「收拾前陽臺」。那再下來呢？怎麼樣是一個好的風水？首先我有一句話叫「山管人丁水管財」就是好，簡單來說，就是你越靠山，越容易生小孩，越靠近水，就越容易發財！

山管人丁水管財，靠山人多，靠水財多

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山除了旺丁以外，山也主貴，所以一般來說，有好山的風水就會貴氣，容易升官有權力，如果有好水的這個風水局，就是容易發財。不過什麼叫好山好水？從你家的明堂看出去，一望無際，有近山，有遠山，基本上就叫有好山，那住在這裡面就容易貴。

那有好水是什麼？這就很難了，在都市裡面尤其難，例如說，在你家前面要有一個超大的湖，這個湖要大要圓在你家正前方，那你就會發到不行，這是風水上很有名的格局叫「水聚天心」，但是在現代都市很難找到，因為現代人家前面一定都是有樹、有其他房子，或是有大馬路等等，但很難家前面有一個超大的湖。

▲▼時報出版《簡少年現代生活算命書：讓神祕玄學輕鬆應用在日常生活之中》。 

▲有遠山，有近山。（圖／時報出版）

實際上，我在做風水局的時候，一般來說做山的局勢也是比較多的，因為貴這件事情比較穩定，貴氣這件事隨著時間往上，你的位階升了，眼界不一樣了，人生自然會變好，不太會是暴發戶的狀態，古人是比較喜歡這個類型的。

好風水就是要暖

那如果在古代最好的風水局到底長什麼樣子？古代邏輯就是你家後面有有群山環抱，像一個U字型，然後你在中間，接著前面有一個大湖。照這個邏輯，你可以想像一下古代的山頂洞人，好像住在山洞裡，你離洞口很遠很深。

被山環抱就容易聚氣，我們在風水上就叫做暖，它不容易受到旁邊的風雨或各種東西影響，它的溫度會比較穩定，對人體健康具有很多好處，所以在找房子的時候，也要去思考這個環節。

格局一定要方正

那今天我們在現代都市裡面找房子，還要注意那些事情呢？第一個是格局，一定要很「方正」，很多時候看風水，對方把平面圖傳上來，一看就是梯形或是三角形的，那就絕對不可以選，或是說他本身雖然是方的，但是有一個超級突出的一塊，看起來像是長了一根東西，這個就是容易長腫瘤的一種戶型。

▲▼時報出版《簡少年現代生活算命書：讓神祕玄學輕鬆應用在日常生活之中》。

▲風水格局方正是最大基礎。（圖／時報出版）

所以風水格局方正是一個最大的基礎，如果不方正，我們都不用往下談，不管到底是什麼山什麼水，因為它一定會出事情。如果是三角形的格局，這個問題最大，三角形叫做火形煞，代表很容易有失火、兇殺、官非、血光的事件，所以一般來說，我們會特別避諱這樣子的格局，房子方正是超級重要的，陽臺也要方正，很多新房子格局裡面是方正的，但陽臺造型亂七八糟的，所有的造型都會有延伸的問題，只是這個問題大或小而已。

找房最好一望無際，像是向南的山洞，同時越矮越好

方正格局看完了以後，接著要來看什麼？我建議大家要找五樓以下，一望無際的風水。這事情是基於少年我在研究風水龍穴時的一個發現，現代已經很難在都市之中，找到所謂的龍穴，所謂的龍脈，也都因為挖地基打掉，或是電塔給插掉了。這個邏輯雖然對，但是在老舊的城區裡面，可能還保有龍氣。

很老的城區大都是平房，這個平房可能都只有五層樓，甚至沒有電梯，那種就不會挖很深的地基，老城區基本上密度很高，所以一整片都是矮房，如果你住的是相對高一點平房，你就是可以一望無際，直接看到近山遠山，這代表龍穴的地氣應該沒有因為蓋大樓受到太大的影響，所以我建議大家找五樓以下往前看一望無際，然後可以看到近山遠山的房子，那一定是很好的風水。

如果你住五樓以下，而你家前面直接就是公園的時候，其實也是類似的狀態，因為公園沒有蓋房子，所以它的地氣都容易聚在這個公園上面，但如果住太高，地氣就跟你沒有關係，所以五樓以下是一個最好的方向，但是非常非常難找。但如果找不到，也不用太焦慮，我們給大家另外一個方案。

如果沒有龍氣，那就要有對的天光，龍氣這種山水的，我們稱呼叫「巒頭派」，再來則是另一種跟東南西北有關的，叫做「理氣派」。理氣就是看不見的，我們稱呼跟元運有關。其實有點像是在下元的八運跟九運的交接口，但慢慢走向九運的時候，南方的氣會越來越強，所以想像就是你要有一個面南的山洞，最深處是你睡的地方，左邊右邊有靠前面是洞口，也就是窗，但是你要睡得離洞口夠遠，不然容易被路過的猛獸給叼走，這樣就是一個納南氣的風水，在現在來看就是有南方的天光，那就容易發旺。

▲▼時報出版《簡少年現代生活算命書：讓神祕玄學輕鬆應用在日常生活之中》。

所以在買房子的時候，記得要想像成造山洞，然後這個山洞，不是只有家裡和臥室內部的狀態像山洞，包含你家整個房子外面狀態也要這樣，例如現代很多人喜歡買邊間，覺得三面採光很棒，但事實上你的房子如果要像山洞，也是要左邊有房子，右邊有房子，後面也有房子，環住你家，這樣才構成山洞，同時面南夠遠，這樣就會好。

但是邊間往往會少一邊，沒辦法構成山洞的狀態，因為就會有風水書上寫的，龍虎缺一邊，夫妻不齊美，這房子必定有一個性別比較難發旺。

所以在找房子的時候，一定要注意這個山洞原則，其實由大到小都是，就算在找辦公室、咖啡廳等等，都可以這樣子去想，你要看一個公司好不好，就看這個老闆現在的狀態符不符合山洞原則，越符合就會好，越不符合，你就想他可能很容易被路過的猛獸給叼走，這樣肯定是坐不安穩的喔！
 

▲▼《簡少年現代生活算命書：讓神祕玄學輕鬆應用在日常生活之中》。（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《簡少年現代生活算命書：讓神祕玄學輕鬆應用在日常生活之中》，作者簡少年，專業的命理面相風水師，同時橫跨互聯網創業，創立桃桃喜平台。運用現代觀念解說「傳統相法」，讓每個人都能輕鬆運用在生活上。

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