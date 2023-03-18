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2023十二生肖健康運！屬鼠小心異性、屬馬當心舊疾　羊寶寶最健康

肚子痛,胃痛,腸胃炎,腹痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲健康是基本財富，快來看今年給十二生肖的健康運勢建議。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／簡少年
摘自／時報出版《簡少年現代生活改運書

2023 年是農曆的癸卯年，也是屬於十二生肖中的一個重要年份。每個生肖在不同的年份都會受到不同的健康影響，因此掌握自己的運勢才能更好地保護身體健康。從關節疾病到慢性病，從心腎健康到口腔耳鼻喉問題，為您詳細解析十二生肖2023年的疾厄宮（健康）運勢。

●屬鼠的同學：關節疾病，需小心異性

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屬鼠的疾厄宮是天相星，它會受到兩旁星星的影響，尤其是受巨門星的影響很大。天相星裡面有化權進來的力量，加上本身的對宮有擎羊的力量及破軍化祿，所以整體健康上要注意的是：第一，跟關節有關的疾病。第二，因為天相星代表連結，有關傳染性疾病也要非常小心注意。另外對宮有擎羊星，因此在遷移出外時也要特別注意，會容易有些挫傷的問題。由於貪狼星化忌會間接的射到，所以不管是旅遊出問題，還是關節出問題，都可能是跟異性有關。假設你發現自己已經有點不舒服，旁邊又有一個異性，真的就要小心一點。

●屬牛的同學：注意隱疾，養肝保健

屬牛的疾厄宮裡有天同天梁坐在裡面，算是相對好的一個結構。天同是福星，天梁是蔭星，所以福、蔭在身體上的毛病不大，一般來說會有爽病，通常指的是糖尿病，吃太好或發胖的這種都叫做爽病。暗合了貪狼星化忌，所以表面上毛病不多，但私下可能會有一些隱疾，容易小病不斷大病不患，隱疾會是跟性病、肝病等等比較有關，也有可能是一些皮膚病但是看不見。當出現這些問題的時候，就要注意這都是貪狼星所引起的，一定要好好養肝。

●屬虎的同學：注意骨頭發炎、肺炎

屬虎的疾厄宮裡坐武曲七殺跟火星，這是典型會有骨頭發炎或是肺炎、肺部等問題，需要特別注意的。因為武曲七殺都屬金，同時這武曲七殺也代表僵硬，就是骨頭跟牙齒，這些都會是要特別注意，牙齒或骨頭容易會有發炎相關問題，當然牙齒跟骨頭本身不一定會發炎，不過相關對應的器官位置或是旁邊位置的，都有可能發炎，要特別的注意以及保養。

●屬兔的同學：注意心腎健康、視力問題

屬兔的在2023 年的疾厄宮，是正坐於太陽右弼文昌跟鈴星，正坐的情況下，太陽星跟視力和心臟就有關係。太陽星的位置落在戌位，所以會跟你的腰部有關，男生就是所謂的腎陽，當然女生也會和陽氣有關，所以得要特別注意自己腎臟及心臟的狀況。另外有右弼文昌跟鈴星，整體來說主要就是與金、水相關，再三顯現和腎陽的部分有緊密關係。除了注意腎臟發炎的問題，因為鈴星代表火光，太陽也是代表光，但這邊提到的光都不太好，會跟看不清楚有關，需要特別注意視力上有沒有不清楚的問題等，建議多多留意與視力有關的一些健康問題。

●屬龍的同學：慢性病，皮膚、生殖系統相關，療程需耐心

屬龍的疾厄宮，正坐了一顆陀羅星，因此在2023 年代表是慢性病。貪狼星化忌跟廉貞星一起過來，這意味著慢性病會跟皮膚，或是子宮卵巢、攝護腺、性等等有關，總之會是跟桃花、生殖系統有關的慢性病。這些雖然比較困擾你，但還好都是慢性，只要緩緩的治療就可以了。不過你若希望這病在2023 年轉好，老實說難度是有點高的，今年能夠控制住就算是不錯的了。

●屬蛇的同學：注意腸胃、肝臟、血管瘤，多檢查安心

屬蛇的疾厄宮是，天機星加祿存星正坐。一般來說祿存星正坐位置的時候，容易跟腸胃有關，而天機星的五行代表是木，就跟肝有關，加上有紅鸞咸池，紅鸞代表的是血，綜合來說就是要注意壓力太大造成胃出血，胃潰瘍或是胃部有一些血絲；因為祿存也代表腫瘤，也要注意肝上面是否有一些異常，或是腫瘤。天機星除了與肝有關，當然也代表支氣管、血管之類，所以有血管、血、腫瘤，甚至血管瘤都是有可能的，屬蛇的人真的要多多注意健康，因為祿存星在疾厄宮，又有天機又有紅鸞的情況下，並不是一件好事，有什麼異狀都是盡早檢查比較好，雖然沒有化忌就代表問題可能不大，但多多檢查總是安心。

生理痛,肚子痛,便秘,腹痛,經痛,生理期,月經。（圖／記者李佳蓉攝）

▲屬馬同學小心身體虛耗、舊疾復發。（示意圖／記者李佳蓉攝）

●屬馬的同學：注意身體虛耗，預防舊疾復發

屬馬的疾厄宮是紫微破軍跟擎羊星，另外還有顆天姚星，破軍星代表的是損耗，所以你可能會有一些虛耗的疾病。綜合2023 年的運勢來看，因為你會不斷地說話，不斷地溝通，所以這就是暗耗你身體的一個狀態。另外疾厄宮有天姚也代表有可能因色傷身，可能是你的性生活太過頻繁，造成身體撐不住。另外破軍化祿也有舊疾復發的問題，如果你有一些老毛病，在今年忽然爆發的機率是很高的，記得要儘早做好事前預防。

●屬羊的同學：疾厄宮空宮，身體健康

在2023 年屬羊的疾厄宮，恭喜你是空宮喔！所謂空宮的疾厄宮，可以說是最沒毛沒病的一年，而對宮是天同天梁星，一樣可以說相當棒的。因為天梁星代表跟醫療、治療有關，就算你有些小毛病，也是屬於有驚無險的，沒什麼大問題，身體算是滿健康的一年喔！

●屬猴的同學：疾厄宮穩定，注意腸胃和撞擊

屬猴的疾厄宮呢，恭喜你了，是天府星坐在你的疾厄宮，這是一件超好的事情。因為天府星是代表一顆穩定的星星，另外加了天魁星，因為天魁星代表年長男生的疾病，或是一些老人的病，簡單說就是年紀大造成的胃病，沒太多其他狀況，小心腸胃就好。另外天魁星有時候也代表撞到，所以要自己注意有一些撞擊，可能會造成瘀青的問題，大概就是這樣。主要還是因為天府星在你的疾厄宮，代表通常不會有太多奇奇怪怪的疾病，2023 年是非常穩定的狀況。

●屬雞的同學：注意慢性疾病和腎臟健康

屬雞的疾厄宮是太陰化科，還有左輔跟文曲坐在這。太陰星一般指的是慢性疾病，加上化科，代表會發現一些你從來沒有的慢性疾病。加上文曲星後，基本上你的健康運勢會跟腎臟很有關聯，或是跟泌尿道很有關聯，所以建議你要多多觀察自己的腎臟跟泌尿道，因為可能過去沒有的，2023 年才會慢慢顯現出來。

●屬狗的同學：突發性爆裂疾病，旅行需謹慎

屬狗的疾厄宮正坐在廉貞貪狼化忌，再加天鉞和天馬的位置。當貪狼星化忌在疾厄宮的時候，往往會有突發性爆裂的疾病，這點屬狗的人都要非常注意，因為可能會是跟肝有關，或是皮膚有關的問題。例如你可能突發全身都是蕁麻疹之類的，或是你的肝臟受不了，忽然間就發生肝炎等等，都要非常留意。另外疾厄宮跟天馬星形成結構的時候，這些問題都容易是遠行所造成的，所以出外旅遊時，一定要非常的注意喔。

●屬豬的同學：注意口腔、耳鼻喉，趕緊就醫治療

屬豬的疾厄宮，在2023 年是巨門化權。巨門我們常說跟嘴巴有關，所以要特別注意耳鼻喉，以及牙齒的問題。化權代表的意思是集中，如果你有牙齒問題，可能忽然間不舒服，或是說你的喉嚨、鼻子、耳朵，忽然間感覺卡卡的，很緊，就是感覺不太妙，尤其如果你現在覺得有一點點感受，記得趕快就去看醫生吧！

▲▼《簡少年現代生活改運書》（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《簡少年現代生活改運書》，作者簡少年，人稱新創科技圈的國師，擅長結合新興科技及現代思維讓命理走入大家的生活之中。命盤只是讓我們認識「命」，但「如何過得更好」更重要。不僅要算命、知命，也要有後天的作為與「配套措施」，才能補足命盤的先天不足、讓完美的命盤發揮功效。「改運」一點都不玄，從日常生活中的作為出發，就能夠自己的好運自己造

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