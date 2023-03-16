南寳樹脂攜手南消、區公所辦演練　強化自主應變落實風險管理

▲南寳樹脂與台南市消防局第三救災救護大隊、西港區公所，共同於16日下午2時舉辦企業防災自主演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南寳樹脂因應聯合國ESG永續經營理念，落實各項自主防災，特與台南市消防局第三救災救護大隊、西港區公所，共同於16日下午2時舉辦企業防災自主演練。

南寳樹脂於1961年創立，歷經一甲子生產、研究及發展，現為台灣第一大接著劑品牌，布局兩岸和東南亞地區，亦是全球前三大鞋用膠品牌。

這次演練假設南寳樹脂第一廠區綜合廠房內員工操作不慎，造成溶劑洩漏，後又遇熱引發火苗，進而造成一連串熱失控事故。南寳樹脂經由兵棋推演及實兵演練強化廠區內第一線救災量能，演練中更是加入南寳樹脂企業義消4人小組，搭配國內少見之職安應變車，身著企業自備A、C級防護衣、消防衣及SCBA空氣呼吸器等，演練項目包含使用各種偵測及應變裝備，如三用氣體偵測器、消防沙、泡沫原液及泡沫瞄子等。

台南市消防局第三救災救護大隊共出動消防車輛20車次，警義消70人次，並結合西港區公所進行區級地區化學災害防救，由黃崇賢主任秘書擔任西港區總指揮官，持續監測衍生之災害可能，並視應變需要提供資源及支援，依規定對其可能遭受化學物質危害之居民，進行關閉門窗，減少戶外活動之廣播，必要時進行疏散撤離。

南寳樹脂吳政賢董事長表示公司最重要的資產是員工，企業應建構重預防、重訓練、安全零災害的工作環境，公私協力，達成資源共享與風險承擔。新型態的複合型災害時代來臨，相信企業本身在第一時間全力投入救災，有助增加救援成功的機率，有效降低財產損失與人員傷亡，災害擴大的可能。

消防局第三救災救護大隊陳坤宗大隊長表示，災害防救體系最重要的是橫向聯繫溝通，企業防災的自主演練，是企業風險管理最重要的一環，除業者可防範於未然外，對於防救體系較為不足之地方進行補強，對業者而言都將有效避免財產損失，保障人員生命安全。

消防局李明峯局長表示，近年來率領所屬推動企業防災，積極鼓勵企業事先就可能面臨的災害風險，擬定對策方案，更期能於災時進行有效之風險處理，就能降低損害並及早恢復營運。