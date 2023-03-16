台東鳳梨釋迦輸中盼解禁　農委會籲兩岸官方正式平台對話

▲台東縣政府盼中國解除鳳梨釋迦禁令。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

中國國台辦昨（15日）宣布，恢復台灣冰鮮白帶魚和凍竹筴魚輸入，台東縣政府將組團前往對岸，希望也能解除台東鳳梨釋銷往中國禁令。對此，農委會今（16日）回應，歡迎中方在符合國際規範下進口台灣鳳梨釋迦，但強調國際貿易須經雙方政府業管部門進行諮商談判，獲致共識後始生效力，呼籲兩岸代表在正式平台對話。

農委會防檢局副局長鄒慧娟表示，國際農產品貿易，須經雙方中央政府進行諮商談判，特別是動植物防疫檢疫更涉及公權力執行，相關諮商談判須由兩岸官方業務主管部門，在「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台下進行，農委會持續邀請中方在此平台下展開正式對話。

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農委會說明，中國大陸自110年9月20日起以介殼蟲為由，暫停進口我國鳳梨釋迦，我方持續透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平臺，要求與中方進行科學與技術性對話，爭取恢復貿易。

農委會指出，我方已於110年9月29日提送台灣釋迦輸往大陸檢驗檢疫管理規範給中方審查，此規範內容涵蓋生產到出口過程的整體系統性管理措施，包括強化供果園田間管理、包裝場選果清潔管理、以及出口檢疫，今台東縣政府所擬草案均已包含於農委會規範之內。

農委會表示，近年受到疫情影響、中國大陸暫停進口台灣多項農漁產品，農委會積極拓展高端市場、降低對單一市場的依賴，水果出口量佔中國市場比例，已從105年的84.4%下降至111年的2.0%，日本市場占比已從105年5.5%，提升到111年51.4%，成為最大的水果出口市場。