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他買「雞腿便當125」嘆台灣快不能住人　眾人曝1事件：未來會懷念

▲彰化鄉間的1家自助餐店雞腿便當70元。（圖／記者唐詠絮攝）

▲雞腿便當賣125元，網友感嘆「台灣快不能住人」。（示意圖／記者唐詠絮攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣近年物價、房價不斷上漲讓民眾苦不堪言，加上國內近期面臨嚴重蛋荒，導致不少餐廳只能漲價或停賣。一名網友表示，他日前外出買便當時，發現便當又漲價了，忍不住感嘆「台灣是不是快不能住人了」，貼文一出引發網友激烈論戰。

原PO在批踢踢表示，他日前光顧一陣子沒吃的便當店，才發現店家的雞腿飯已悄悄調漲至125元，讓他感嘆「之前明明才115元，通貨膨脹的有夠可怕，台灣是不是快不能住人了？」

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▲▼雞腿便當賣125元！他嘆「台灣快不能住人」　網戳關鍵：很合理。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼雞腿便當賣125元！他嘆「台灣快不能住人」　網戳關鍵：很合理。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友表示，「電價再漲，以後就是150了」。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人同意說，「沒錯，價格都快逼近基本時薪了」、「一個吃不起，你可以吃半個」、「別急，明年你就會覺得今年便宜了」、「吃完趕快結帳，不然要變130元了」、「雞腿便當從75吃到125元，慘」

也有人反對，「125元很合理吧，現在大雞腿一隻成本就要65元了」、「現在一餐150元叫便宜，200元叫普通好嗎」、「一隻雞腿便當才賣125元，佛心價了」、「貴永遠不是店家的問題」。

也有人說，4月起要調漲電價，未來便當只會更貴，「你未來會懷念125元的雞腿飯，等電價開始漲，125元可能會變成150元」、「電價再漲，以後就是150元了」、「趁現在多吃吧」、「等這一波電價漲了，我看150元都有吧」。

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