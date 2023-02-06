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雞腿便當多少錢？他喊「南部85元合理」　網哀號：90↓只有棒棒腿

▲彰化鄉間的1家自助餐店雞腿便當70元。（示意圖／記者唐詠絮攝）

▲近年物價飆漲，就連雞腿便當的價格也漲不停。（示意圖／記者唐詠絮攝）

記者郭卉寧／綜合報導

近年來物價漲不停，一個便當動輒百元起跳，讓外食族的荷包大大縮水。一名網友指出，現在雙北雞腿便當大約落在95至120元，讓他都捨不得花錢，只敢買相對便宜的便當來吃，因此他也好奇其他縣市的雞腿便當價格，「雞腿便當多少錢合理？」

原PO在PTT八卦板表示，目前台北的雞腿便當價格大約是120元、新北則是95元左右，如此不親民的價格，讓他每次都捨不得花錢買來吃，只能選擇比較便宜的宮保雞丁便當，「南部的我不知道，但我猜南部雞腿便當85元應該很合理？你們現在還吃得起雞腿便當嗎？」

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貼文曝光後，網友紛紛指出，各地雞腿便當的價格其實都不便宜，「炸雞腿便當都破一百了」、「南部90到100了」、「南部也90起跳啦」、「雞腿便當就算是南部也要110-120好嗎」、「南部哪來85…除非是特別找的」、「花蓮的也差不多快接近100了」、「我家這一般便當店95～120都有人賣」、「南部85元雞腿飯，你只能吃到一隻棒棒腿」、「90～130都有，90以下大概只能吃到棒腿了」

不過，也有人分享近期剛吃過的便宜雞腿便當，「中午剛吃，65元」、「今天有去吃60元雞腿便當」、「彰化的雞腿大王95」、「高雄剛剛吃雞腿便當90，是L型雞腿」、「萬華雞腿魯肉飯便當95，好吃」、「昨天才吃台北85元，保安宮旁」、「台南80元，而且是真雞腿，不是那種棒棒腿喔，配菜超過10樣讓你選，不是那種很爛的三色豆，有菠菜、黑木耳、蒸蛋、咖哩等」。

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