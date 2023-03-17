緬甸寺院爆大屠殺22死　死者遭「近距離槍殺」全身多處中彈

▲南奈因村的寺院、房屋被燒毀。（圖／翻攝自臉書／Karenni Nationalities Defence Force）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸南部撣邦（Shan）一間寺院11日爆發屠殺事件，造成至少22人死亡，包括3名身穿橙色傳統長袍的僧侶。依據反抗武裝團體「克倫尼國防軍」（KNDF）提供的照片，寺院內屍橫遍野，多名死者頭部、身體都有槍傷，牆壁明顯留下彈孔痕跡。

綜合路透、CNN報導，這起事件發生在南奈因村的南奈因寺院（Nan Nein Monastery），根據醫師提供的驗屍報告，這起事件至少有22人遭到近距離射殺，且以死者遺體未穿軍裝、身上沒有彈藥裝備等線索推斷，這些人是平民，「所有屍體都在寺院內發現，明顯是一場大屠殺」。

依據反抗武裝團體克倫尼國防軍（KNDF）提供的照片與影像，至少有21名死者陳屍在南奈因寺院周圍，許多死者身穿便服、身上多處槍傷倒臥血泊，其中3名死者穿的是僧侶傳統服飾，寺院建築物牆上滿是彈孔。

克倫尼國防軍發言人索翁（Philip Soe Aung）透露，在軍事砲擊與針對村莊發動的空襲，迫使許多平民在附近寺廟避難，但當組織成員12日進入南奈因寺院時，才發現已經屍橫遍野，3名僧侶、19名平民喪命，許多遺體都有遭受酷刑、毆打的跡象，「這些平民、僧侶被緬甸軍方折磨處決。」

緬甸軍方已證實這起事件，但駁斥相關說法，強調「恐怖組織」才是釀禍的罪魁禍首，並點名克倫尼國防軍、人民防衛軍（PDF）等組織，「當恐怖組織猛烈開火時，部分村民被打死或受傷。」不過此說法遭克倫尼國防軍否認，指當時村落與寺院內並無克倫尼國防軍或人民防衛軍成員。

緬甸軍方2021年政變奪權，自此之後國家陷入混亂，軍方對支持民主的示威者進行殘酷鎮壓，平民在街頭遭槍殺、入夜被突襲綁架，更有消息指出，有人在拘留期間遭受酷刑。依據非營利獨立組織「政治犯援助協會」（AAPP）統計數據，自政變以來，多達2900人遭軍政府部隊殺害，超過1萬7500人被逮捕。