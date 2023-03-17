　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

緬甸寺院爆大屠殺22死　死者遭「近距離槍殺」全身多處中彈

▲▼ 南奈因村的寺院、房屋被燒毀。（圖／翻攝自Karenni Nationalities Defence Force）

▲南奈因村的寺院、房屋被燒毀。（圖／翻攝自臉書／Karenni Nationalities Defence Force）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸南部撣邦（Shan）一間寺院11日爆發屠殺事件，造成至少22人死亡，包括3名身穿橙色傳統長袍的僧侶。依據反抗武裝團體「克倫尼國防軍」（KNDF）提供的照片，寺院內屍橫遍野，多名死者頭部、身體都有槍傷，牆壁明顯留下彈孔痕跡。

綜合路透、CNN報導，這起事件發生在南奈因村的南奈因寺院（Nan Nein Monastery），根據醫師提供的驗屍報告，這起事件至少有22人遭到近距離射殺，且以死者遺體未穿軍裝、身上沒有彈藥裝備等線索推斷，這些人是平民，「所有屍體都在寺院內發現，明顯是一場大屠殺」。

依據反抗武裝團體克倫尼國防軍（KNDF）提供的照片與影像，至少有21名死者陳屍在南奈因寺院周圍，許多死者身穿便服、身上多處槍傷倒臥血泊，其中3名死者穿的是僧侶傳統服飾，寺院建築物牆上滿是彈孔。

克倫尼國防軍發言人索翁（Philip Soe Aung）透露，在軍事砲擊與針對村莊發動的空襲，迫使許多平民在附近寺廟避難，但當組織成員12日進入南奈因寺院時，才發現已經屍橫遍野，3名僧侶、19名平民喪命，許多遺體都有遭受酷刑、毆打的跡象，「這些平民、僧侶被緬甸軍方折磨處決。」

緬甸軍方已證實這起事件，但駁斥相關說法，強調「恐怖組織」才是釀禍的罪魁禍首，並點名克倫尼國防軍、人民防衛軍（PDF）等組織，「當恐怖組織猛烈開火時，部分村民被打死或受傷。」不過此說法遭克倫尼國防軍否認，指當時村落與寺院內並無克倫尼國防軍或人民防衛軍成員。

緬甸軍方2021年政變奪權，自此之後國家陷入混亂，軍方對支持民主的示威者進行殘酷鎮壓，平民在街頭遭槍殺、入夜被突襲綁架，更有消息指出，有人在拘留期間遭受酷刑。依據非營利獨立組織「政治犯援助協會」（AAPP）統計數據，自政變以來，多達2900人遭軍政府部隊殺害，超過1萬7500人被逮捕。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
被爆離開啦啦隊　峮峮現身回應了
快訊／瑪莎惡少判太輕　檢方認3人「殘暴無人性」上訴
快訊／二膽上兵脫逃　通緝令正式發布
「15天4場」送肉粽　居民快崩潰
《愛玩客》男星結婚了！　老婆孕肚隆起
快訊／國內首例H9N2禽流感！有禽傳人風險　4551隻雞全撲
快訊／勁敵李多慧加入樂天　林襄發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

路面濕滑「高速超車」失控！對向卡車攔腰直撞釀2死　恐怖瞬間曝

尹錫悅訪日拜會前日相菅義偉　呼籲半導體產業「日韓合作」

疫情回娘家隔離「尪搞大女同事肚子」　2女同意輪流換夫共享他

12歲女童遭砍30刀陳屍樹林！兇手竟是2女同學　未滿14歲無法起訴

緬甸寺院爆大屠殺22死　死者遭「近距離槍殺」全身多處中彈

嬤住護理之家「2個月內活活餓死」暴瘦剩32公斤　家屬怒求償7.6億

開價4.6億！俄前總統雇「瓦格納傭兵」　暗殺義大利國防部長

賣淫女陳屍雞舍！　「交友app拉客」反遭惡狼性侵滅口

長髮妹脫了！和尚面前解放渾圓　羞曝要拍「佛系A片」

2巨蛇在海灘火熱交纏　男意外拍下最致命毒蛇「同類相食」超震撼

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

威廉虧「敖犬40歲有老人味」XD　許效舜傳生子祕技：一發擊中

友人找宣傳車幫慶生引圍觀　壽星理髮中聽廣播：好丟臉

趙小僑女兒出生8個月「哭喊媽媽」！　她泛淚：值得用全部力氣來換

貓咪頭朝下倒掛卡車頭　司機狂追趕按喇叭提醒

路面濕滑「高速超車」失控！對向卡車攔腰直撞釀2死　恐怖瞬間曝

尹錫悅訪日拜會前日相菅義偉　呼籲半導體產業「日韓合作」

疫情回娘家隔離「尪搞大女同事肚子」　2女同意輪流換夫共享他

12歲女童遭砍30刀陳屍樹林！兇手竟是2女同學　未滿14歲無法起訴

緬甸寺院爆大屠殺22死　死者遭「近距離槍殺」全身多處中彈

嬤住護理之家「2個月內活活餓死」暴瘦剩32公斤　家屬怒求償7.6億

開價4.6億！俄前總統雇「瓦格納傭兵」　暗殺義大利國防部長

賣淫女陳屍雞舍！　「交友app拉客」反遭惡狼性侵滅口

長髮妹脫了！和尚面前解放渾圓　羞曝要拍「佛系A片」

2巨蛇在海灘火熱交纏　男意外拍下最致命毒蛇「同類相食」超震撼

路面濕滑「高速超車」失控！對向卡車攔腰直撞釀2死　恐怖瞬間曝

愛家書記官竟是攝狼　「鞋頭裝針孔+女廁放密錄器」偷拍手法曝

淡水「八掛山」社區草坪2.4億法拍　遠航再當苦主

《黑暗榮耀》空姐平口馬甲托出爆乳深溝　長髮披肩洩霸氣女神光

賴清德出戰／黨主席三把火不怕得罪人　善霸性格剛烈也執拗

尹錫悅訪日拜會前日相菅義偉　呼籲半導體產業「日韓合作」

林昶佐宣布不競選2024連任　應曉薇：你的決定是對的

李大維：期待大陸走出舊框架　務實看待兩岸關係

不服與台灣之星合併後「頻譜附款」　台灣大對NCC提行政訴訟

洪一中談中華隊評80分：投手是長期欠缺的問題

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

國際熱門新聞

AV女優「無罩」應援大谷翔平　女球迷美胸藏不住

夫捐腎給重病妻　卻驗出2人是兄妹

男測DNA意外發現爸爸被綠　身世毀全家

櫻花妹上「女風俗店」反被性侵　男妓亂象曝光

男大生「媽媽活」價碼曝　讚：陪睡風險比女生小

大銀行伸援第一共和銀行300億　美股勁揚371點

無人機42秒片打臉普丁　白宮斥俄「撒謊」

即／習近平20日將赴俄進行國是訪問

老婆婚後「長出落腮鬍」！　他得知真相怒離婚

媽追蹤手機　發現13歲女兒被囚禁性侵2周

健身沒力竟是癌　運動員4天後病逝

浪貓霸占狗窩　他一看驚覺完蛋

美印太司令：對台政策未改變

15歲少女應徵廚師卻被迫賣淫　每晚接16人

更多熱門

相關新聞

賣淫女「交友app拉客」反遭性侵滅口　陳屍雞舍

賣淫女「交友app拉客」反遭性侵滅口　陳屍雞舍

印尼一名26歲女性日前被發現全裸陳屍於一間雞舍，而她頸部有刀傷與勒痕，同時還有被性侵的痕跡。警方在現場遺留的物品中確認她的身分，並發現死者生前為性工作者。警方初步判斷，該名女子是透過交友軟體攬客，然而卻遭到對方性侵後殺害。

和尚面前露乳！妹子曝要拍佛系A片

和尚面前露乳！妹子曝要拍佛系A片

美印太司令：對台政策未改變

美印太司令：對台政策未改變

「銫-137」鋼管離奇消失　泰國急尋下落

「銫-137」鋼管離奇消失　泰國急尋下落

小偷闖民宅崩潰卡5小時　慘烈一幕曝光

小偷闖民宅崩潰卡5小時　慘烈一幕曝光

關鍵字：

緬甸東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

她拍婚紗照「燙捲髮」準新郎氣炸

日女子大胃王菅原初代病逝享年59歲！　

重磅加盟！韓國啦啦隊女神加入桃猿

大支暴瘦遭傳因化療！深夜急發全身照

張忠謀：半導體全球化已死　晶片業停止成長進新賽局

即／19歲高中男騎車上學被撞死　父母見屍淚崩

台灣豪宅史上最高單筆紀錄！　她「無貸款砸13.7億」創下

女同學吃全素！聚會「荒謬3要求」　全場嗆神X病

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

千萬網紅被老公劈腿離婚！秒整形「我要讓他後悔」

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

陸網紅爆金門兵「獲贈一套房」　微博傻眼

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

兄弟PS女孩3人離隊　補進前味全君白

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

更多

最夯影音

更多
漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面