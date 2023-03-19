「鹽水當仙丹」騙光老人積蓄！陸生技公司「狂撈上億元」

▲強盛公司販售的「強盛斯瑪特大鹽湖水」。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸強盛生物科技公司從美國進口大鹽湖水，宣稱是能治療多種疾病的「強盛斯瑪特大鹽湖水」，高價出售給大量中老年人，大賺2336萬元人民幣（約1億元新台幣）。江蘇省常州市法院近日公布此案判決結果，強盛公司因消費詐欺，被判賠7011萬元人民幣（約3.1億元新台幣）。

強盛從2017年2月開始在公司總部及各門市銷售「強盛斯瑪特大鹽湖水」（又稱：金能量）。先後在常州、無錫、丹陽等地共銷售了1.3萬瓶，每瓶價格為1000元（人民幣），同時還銷售「大鹽湖水」8375瓶，售價每盒1300元至2500元不等，銷售額達2336萬元。

斯瑪特貿易公司先後以進口食品名義從美國購進大鹽湖水成品3萬多瓶，2017年6月開始以進口食品名義從美國購進約11噸價值36.3萬美元的大鹽湖水濃縮粉末原料（外包裝英文名稱為氯化鎂）。

在未取得食品藥品生產許可的情況下，強盛購買設備，組織工人自行勾兌、灌裝大鹽湖水成品，印發大鹽湖水產品說明書、宣傳手冊等資料，宣稱該產品含81種礦物質和微量元素，還找來「專家」授課，利用「元素平衡」理論，宣稱該產品對心腦血管系統、內分泌代謝疾病、呼吸疾病、消化系統疾病等多種病症有治療作用。

經常州市食品藥品監督檢驗中心檢測涉案「強盛斯瑪特大鹽湖水」的主要成分為氯化鎂。經常州市食品藥品監督管理局認定，涉案「強盛斯瑪特大鹽湖水」為假藥。

▼老人被騙走大量積蓄。



據《央視新聞》報導，已經80多歲的吳老先生就是案件的被害人之一，如今他最大的願望就是能盡快拿回被騙的錢。吳老先生說，他和老伴主要生活來源就是自己每月3000元的退休金，除去日常生活和看病買藥之後所剩無幾，這些年他和老伴靠省吃儉用，硬是攢了幾萬元，以備不時之需。

但從2017年起，吳老先生落入強盛的騙局中，他們辛苦攢的錢陸續被騙走四萬多元，換來的所謂保健品至今仍捨不得扔掉。光是吳老先生居住的這個小區，就有十幾位老年人購買了所謂的「金能量大鹽湖水」，花費少的幾萬元，多的有十幾萬元，有的老人甚至瞞著家人花光了積蓄。

經過多年的調查與審理，常州法院15日宣布，強盛生物科技有限公司、江蘇斯瑪特國際貿易有限公司賠償消費者損失7010萬元（銷售額的三倍）。另外，強盛公司的負責人，主要被告謝銀全則已經在2020年底被以生產、銷售假藥罪判處有期徒刑11年，並處罰金1000萬元。