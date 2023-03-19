　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「鹽水當仙丹」騙光老人積蓄！陸生技公司「狂撈上億元」

▲▼「鹽水當仙丹」騙老年人　陸生技公司狂撈上億元。（圖／翻攝微博）

▲強盛公司販售的「強盛斯瑪特大鹽湖水」。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸強盛生物科技公司從美國進口大鹽湖水，宣稱是能治療多種疾病的「強盛斯瑪特大鹽湖水」，高價出售給大量中老年人，大賺2336萬元人民幣（約1億元新台幣）。江蘇省常州市法院近日公布此案判決結果，強盛公司因消費詐欺，被判賠7011萬元人民幣（約3.1億元新台幣）。

強盛從2017年2月開始在公司總部及各門市銷售「強盛斯瑪特大鹽湖水」（又稱：金能量）。先後在常州、無錫、丹陽等地共銷售了1.3萬瓶，每瓶價格為1000元（人民幣），同時還銷售「大鹽湖水」8375瓶，售價每盒1300元至2500元不等，銷售額達2336萬元。

斯瑪特貿易公司先後以進口食品名義從美國購進大鹽湖水成品3萬多瓶，2017年6月開始以進口食品名義從美國購進約11噸價值36.3萬美元的大鹽湖水濃縮粉末原料（外包裝英文名稱為氯化鎂）。

在未取得食品藥品生產許可的情況下，強盛購買設備，組織工人自行勾兌、灌裝大鹽湖水成品，印發大鹽湖水產品說明書、宣傳手冊等資料，宣稱該產品含81種礦物質和微量元素，還找來「專家」授課，利用「元素平衡」理論，宣稱該產品對心腦血管系統、內分泌代謝疾病、呼吸疾病、消化系統疾病等多種病症有治療作用。

經常州市食品藥品監督檢驗中心檢測涉案「強盛斯瑪特大鹽湖水」的主要成分為氯化鎂。經常州市食品藥品監督管理局認定，涉案「強盛斯瑪特大鹽湖水」為假藥。

▼老人被騙走大量積蓄。

▲▼「鹽水當仙丹」騙老年人　陸生技公司狂撈上億元。（圖／翻攝微博）

據《央視新聞》報導，已經80多歲的吳老先生就是案件的被害人之一，如今他最大的願望就是能盡快拿回被騙的錢。吳老先生說，他和老伴主要生活來源就是自己每月3000元的退休金，除去日常生活和看病買藥之後所剩無幾，這些年他和老伴靠省吃儉用，硬是攢了幾萬元，以備不時之需。

但從2017年起，吳老先生落入強盛的騙局中，他們辛苦攢的錢陸續被騙走四萬多元，換來的所謂保健品至今仍捨不得扔掉。光是吳老先生居住的這個小區，就有十幾位老年人購買了所謂的「金能量大鹽湖水」，花費少的幾萬元，多的有十幾萬元，有的老人甚至瞞著家人花光了積蓄。

經過多年的調查與審理，常州法院15日宣布，強盛生物科技有限公司、江蘇斯瑪特國際貿易有限公司賠償消費者損失7010萬元（銷售額的三倍）。另外，強盛公司的負責人，主要被告謝銀全則已經在2020年底被以生產、銷售假藥罪判處有期徒刑11年，並處罰金1000萬元。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／美國轟「逆轉滿貫砲」！　9:7晉級4強
新北22歲女掛11樓陽台外　送醫不治
韓女團成員「後台更衣」影片外流！　工作人員針孔偷拍
錢沒帶夠…錯過BLACKPINK超懊惱！2正妹一早守現場：貴
台68重機遭撞慘摔！BMW駕駛：我才是被惡意逼車　警方回應了
媽早睡早起不喝酒「卻罹肝癌」！　女星揭嚴重病況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「鹽水當仙丹」騙光老人積蓄！陸生技公司「狂撈上億元」

陸全力拚經濟！天津汽車台企「迅速回暖」　4月訂單達120%

陸女籃國手遭爆「出軌領隊」淪小三！正宮氣炸曝裸聊照：還有更多

九寨溝旅行團傳「帶客喝假酒」　多人中毒已1死亡1失明

25歲女熬夜長出「老人斑」　醫揭兩大主因

受美國禁令影響　任正非：華為已更換上萬零組件

拚5%經濟增長目標　陸副財長：財政支出將「強度加力」

陸首次發現！患者同時感染2種「新亞型毒株」

陸宗教局長落馬！2月才向星雲法師致唁電

大嶼山驚見「山頂活春宮」　她大戰完低下頭「吸蛇毒」

BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

獨／BMW台68惡意撞擊！重機遭撞爛　騎士噴飛翻滾數圈…右手骨折

百萬車停白線被怒敲後照鏡！　外送員恐噴「2萬元＋毀損罪」

炒飯正妹爆紅「內幕藏2年」　推手圤智雨認：我操刀設計

BLACKPINK來了！Jennie快速上車　Lisa.Rosé熱情揮手..Jisoo加碼比愛心～

搶BLACKPINK周邊商品！　第1名女粉絲半夜12點就來

「鹽水當仙丹」騙光老人積蓄！陸生技公司「狂撈上億元」

陸全力拚經濟！天津汽車台企「迅速回暖」　4月訂單達120%

陸女籃國手遭爆「出軌領隊」淪小三！正宮氣炸曝裸聊照：還有更多

九寨溝旅行團傳「帶客喝假酒」　多人中毒已1死亡1失明

25歲女熬夜長出「老人斑」　醫揭兩大主因

受美國禁令影響　任正非：華為已更換上萬零組件

拚5%經濟增長目標　陸副財長：財政支出將「強度加力」

陸首次發現！患者同時感染2種「新亞型毒株」

陸宗教局長落馬！2月才向星雲法師致唁電

大嶼山驚見「山頂活春宮」　她大戰完低下頭「吸蛇毒」

透納驚天逆轉滿貫砲　美國闖4強繼續邁向連霸之路

紐約僑界挺賴清德選總統　「海外信賴後援會」成立

春季人手一件時髦襯衫　MIU MIU花邊領口萌感十足、BV藏細節穿上超顯瘦

BLACKPINK開唱「Rosé台上辣舞險走光」！小可愛突移位　驚險畫面被拍

快筆記！必吃泰國高評價咖哩螃蟹　懸崖景觀餐廳環視零死角海景

新北22歲女掛11樓陽台外　警消雲梯車救下送醫不治

「亂流後的晴空萬里」　他大讚盧秀燕：明明是王者卻願意缺賽

人氣Coser 4小時逼真還原《暗黑4》莉莉絲　實況主朝聖留言：我的神

獲「德麥法國萊思克盃烘焙職人」優勝獎　他返鄉用麵包愛故鄉

阿茲海默阿祖幫看曾孫！打開後門　18個月大雙胞胎溺斃泳池

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

大陸熱門新聞

陸女籃國手爆當小三！約領隊裸聊畫面曝

龍真現世？修路挖出巨型龍爪覆蓋著鱗片

九寨溝旅行團「帶客喝假酒」　已1死1失明

陸全力拚經濟！天津汽車台企「迅速回暖」

四川一地下令狗全部處死！趁飼主不在家上門撲殺

25歲女熬夜長出「老人斑」　醫揭兩大主因

大嶼山「活春宮」　她大戰完低頭吸蛇毒

1078萬存款遭盜用　銀行拒賠：誰叫你沒經常查詢

大陸瘋傳「75元爽吃海底撈」　店家反制了

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

受美禁令影響　任正非：華為已更換上萬零組件

陸通報：患者同時感染2種新亞型毒株

新娘「在星巴克化妝」遭辱罵驅趕　店家補償方案曝光

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

更多熱門

相關新聞

台南鹽水停車場男子疑持槍自戕身亡

台南鹽水停車場男子疑持槍自戕身亡

台南市鹽水區一處停車場11日晚上7時43分許驚傳1起槍擊案，30歲李姓男子被人發現疑在車內舉槍自戕輕生，導致頭部重創，台南市消防局據報派員前往搶救，李男意識模糊尚有呼吸心跳，傷口疑在左前額，經止血包紮後，緊急送往柳營奇美醫院急救，經急救團隊全力搶救仍於深夜近11時許宣告不治身亡。

陳建仁視察台南鹽水心衛中心

陳建仁視察台南鹽水心衛中心

台南鹽水蜂炮魅力無雙

台南鹽水蜂炮魅力無雙

即／鹽水蜂炮累計33人受傷！13歲男左眼遭炸傷

即／鹽水蜂炮累計33人受傷！13歲男左眼遭炸傷

即／月津港燈節5作品被吹垮　南市府搶修中

即／月津港燈節5作品被吹垮　南市府搶修中

關鍵字：

鹽水仙丹強盛鹽湖水

讀者迴響

熱門新聞

羊肉爐老闆打死常客　肢解放冰箱每天賣

「殭屍病毒」來了　醫示警：大家小心

直擊／草蜢強碰BLACKPINK開唱　蔡一傑當場哭了

直擊／草蜢開唱「綜藝天王」衝上台嗆：神經病！

墜入基隆河前10秒！唯一倖存空姐曝「機內異常寂靜」

BLACKPINK全被擋！瑤瑤求坐下遭嗆

韓女團成員「後台更衣」影片外流！

花9千買BP門票被擋門外！金曲歌后怒控主辦

遭疑買BLACKPINK黃牛票「被騙還怪主辦」　李愛綺：是正當管道

根本看不到BLACKPINK！歌迷「起立狂拍」郭書瑤抱怨

今晚變天！　「解渴雨帶」來襲時間曝

「Lisa火辣鋼管舞」淒慘看不到 台下崩潰吼：前面坐下

台68重機騎士遭撞慘摔！BMW駕駛：我才是被逼車　

BLACKPINK演唱會「3沒品亂象狂爆」！2女星也受害

直播帶貨翻車！女星爆3個月「只賣出3支口紅」

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」

BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」
台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面