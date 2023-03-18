BLACKPINK散場必看！估2萬人瞬間湧進捷運站　人潮分流規劃曝

▲BLACKPINK演唱會預估將帶來2萬人潮。（圖／翻攝自BLACKPINK IG）

記者許宥孺／高雄報導

南韓天團BLACKPINK今明(18、19)兩日於高雄世運主場館開唱，兩天狂吸5萬名歌迷前來朝聖。高雄捷運預估散場時段將會瞬間湧進2萬人，大約2小時內能完成疏運。警方也採人潮分流進站，呼籲歌迷遵循工作人員指揮。

BLACKPINK今天早上從金浦機場搭專機來台，中午現身小港機場，引起現場粉絲尖叫，主辦方出動10台保母車、20名保鑣，成員陸續上車後，保母車直駛向下榻飯店，約於下午3點多前往世運主場館彩排。

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▲散場可搭捷運或接駁車。（圖／高雄市交通局提供）

散場疏運部分，民眾可利用捷運紅線R17世運站轉乘，捷運公司屆時將視人潮加密班次及延長營運時間。此外，主辦單位特別安排「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場免費接駁專車，至高鐵左營站/台鐵新左營站後進行轉乘，免費散場接駁專車服務時間為18日21時30分至23時30分及19日20時30分至22時 0分。

高雄捷運公司表示，今日散場將是整日運量最高峰，估計紅線R17世運站將會瞬間湧進2萬名旅客，以捷運全運能搭配接駁車情況下，約2小時可完成主要人潮疏運作業。

▲散場時段將實施分流進站。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

為了加速疏運，捷運警察也將於散場時段實施人潮分流進站，如進站人潮過多，將實施人潮截流管制，除避免車站月台搭乘民眾人數過於擁擠，並確保民眾搭乘安全。

警方指出，上行（北上）往捷運南岡山方向，請由3號出口進站。下行（南下）往捷運左營、美麗島、小港方向，請由1號出口進站。地面入口處會有員警及工作人員搭配搭乘標示指揮疏導，各車站屆時均會利用車站跑馬燈、車站、車廂廣播等提供候車旅客相關資訊。

另台鐵為服務外地歌迷，分別加開18日23時30分及19日22時30分的北上列車。