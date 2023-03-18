九寨溝旅行團傳「帶客喝假酒」　多人中毒已1死亡1失明

▲出事旅行團的宣傳單。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

四川九寨溝一個旅行團傳出多人用餐後中毒，疑似喝了假酒，目前已經導致一人死亡、一人失明。

一名參加旅行團的女遊客向大陸媒體爆料指出，她是河北保定人，2月23日跟老公一起抵達四川成都，參加了九寨溝三日遊的旅行團。

女遊客說，抵達九寨溝後，25日晚上大家在旅行社指定的一家飯店吃飯，中途有喝酒，「導遊說這裡的高度酒特別好喝，當地人都喝，一直在推薦。」

女遊客指出，當時有四五個人喝酒，自己的老公喝了半斤左右，還有另一位遊客也喝了半斤左右，「他們都有宿醉的感覺，後來一個中毒身亡，一個雙目失明，另外兩個人神經受損。」

▼診斷證明顯示甲醇中毒。（圖／翻攝微博）



女遊客還拿出了醫院給出的「甲醇中毒」診斷證明，她表示，現在老公屍體解剖結果沒有出來，但看到醫院對丈夫的血液檢測報告顯示「100毫升的血液甲醇含量為194毫克」。

目前出事的旅行社已經聯繫不上，出事餐廳的員工則透露，現在店已經關門了，當地正在進行旅遊市場大整治。

員工還說，店裡的確有提供白酒和青稞酒，但酒都是從酒廠出來的，他們也沒有添加什麼東西進去。

員工也坦承，的確有遊客中毒，是混合著酒在喝，但具體是什麼情況，還沒有明確定論。



對此，九寨溝縣文化體育和旅遊局工作人員告訴記者，涉事餐廳已停業，並成立專項工作組配合公安機關調查。