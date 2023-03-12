　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

旅行社派車「9人擠12人」上國道　風味餐變冷便當...抱怨還被退群

▲▼遊客參加司馬庫斯賞櫻一日遊，先遇廂型車超載上國道，又遇餐廳變冷便當，氣炸在臉書發文指責「無良業者」 。（圖／民眾提供）

▲遊客參加司馬庫斯賞櫻一日遊變難民 。（圖／民眾提供）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子在228連假期間，與朋友報名司馬庫斯賞櫻一日遊，搭車時經發現9人座廂型車已經滿座，司機還拿出塑膠板凳給他們坐，最後硬載了12人上國道，不但如此，原本中午吃餐廳卻變成「路邊吃便當」，事後在群組內向旅行社反映問題，還遭惡意退群，要求提旅平保險證明更石沈大海。警方表示，如超載查明屬實，最高將罰1萬8000元。

38歲的陳姓男子表示，上個月228連假，與朋友相約出遊，選擇了新北市一間旅行社推出的司馬庫斯賞櫻一日遊，總費用1550元，包含車資、午晚餐、接駁車、通行證及清潔費，當月27日上午6時，與朋友依照旅行社指示，到北市民權國中搭乘廂型車。

▼9人座廂型車超載上國道 。（圖／民眾提供）

▲▼遊客參加司馬庫斯賞櫻一日遊，先遇廂型車超載上國道，又遇餐廳變冷便當，氣炸在臉書發文指責「無良業者」 。（圖／民眾提供）

沒想到廂型車到達時，發現車內已經坐滿，司機立即拿出塑膠板凳，要陳男同另一對夫妻一樣坐著板凳，在不斷催促下，勉為其難上車，9人座硬是多載了3人，更在沒有安全帶防護及超載狀況下開上國道，車子到達中壢休息站後，才將溢載的人分配到前來支援的廂型車，但枉顧人命的做法，已讓陳男相當不滿，「根本草菅人命！」

不但如此，原訂中午要載他們到原住民風味餐廳享用午餐，結果被告知餐廳客滿，旅行社領隊直接改發便當，還不准他們進餐廳食用，一行人只能或站或蹲在路旁嗑著冷便當，讓陳男等人氣炸「這是詐欺行為」。

▼又遇風味餐廳變冷便當 。（圖／民眾提供）

▲▼遊客參加司馬庫斯賞櫻一日遊，先遇廂型車超載上國道，又遇餐廳變冷便當，氣炸在臉書發文指責「無良業者」 。（圖／民眾提供）

事發後，陳男與朋友在旅行社的群組內反映問題，質疑超載安全問題，是否超收旅客，遭女領隊爆氣嗆聲「這麼不爽就不要參加，退出就好，屁話一大堆，我看你這種態度，倒是比較像臥底來亂的，就你抱怨最多」，隨後將提出質疑的遊客強制退出群組。

▼旅行社領隊在群組嗆遊客 。（圖／民眾提供）

▲▼旅行社領隊在群組嗆遊客 。（圖／民眾提供）

另一名遊客張男，後來透過臉書私訊給旅行社，要求許姓負責人提供當天27日出遊的旅遊平安保險證明，但他僅回覆有查到張男有參加這天的旅遊團，承諾會給他保險資料，但迄今10多天仍無消息，質疑旅行社可能完全沒有幫遊客投保旅遊平安險，氣的他們將事發過程貼到臉書，「無良業者違規已成為事實，不要再讓更多旅客的消費權益受到損害。」警方表示，如超載查明屬實，最高將罰1萬8000元。

▼遊客氣炸在臉書發文指責「無良業者」 。（圖／民眾提供）

▲▼遊客參加司馬庫斯賞櫻一日遊，先遇廂型車超載上國道，又遇餐廳變冷便當，氣炸在臉書發文指責「無良業者」 。（圖／民眾提供）

ET快訊
台灣被淘汰無法上場　他曝：能穿上這球衣是種榮耀！
冷氣團夜襲！跳水式降溫「下探10度」　14縣市防11級強陣風
古巴投手真抹油？他爆：褲子黑髒「抹很兇」　球跑得很奇怪
快訊／大谷翔平經典賽首轟出爐！超暴力擊球初速181公里
快訊／HBL女籃冠軍戰　淡商寫史無前例4連霸
台北街頭捕獲「野生南韓男神」　零遮掩慢跑露肌帥翻！
快訊／二膽上兵「欠債陷感情糾紛」游到大陸？　陳玉珍3點回應
中華隊誰表現超驚喜　球迷激讚2人：猛到不行

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄4車連環撞3傷！駕駛「詭異逆行」跨雙黃線撞對向車

自己帳戶當人頭兼車手　臨櫃提百萬贓款「一關鍵」被擋

旅行社派車「9人擠12人」上國道　風味餐變冷便當...抱怨還被退群

詐騙高風險前兩大！刑事局點名蝦皮、旋轉...限期改善沒作為

鳳山3惡犬掙脫牽繩撲咬婦人　網友PO影片控：我家柴犬也被攻擊

快訊／台中2天4起山難！登山客抄捷徑墜谷　救難人員將揹下山

林姿妙涉弊案明起連兩天開庭　上次辯「清清白白」否認犯罪

連跑5處才買到2盒蛋！汐止女一轉身就悲劇　放腳踏車籃秒被偷

「一聽、二掛、三查證」　蘆洲分局攜手在地議員共同防詐騙

全中運跆拳道賽程喊卡　電子護具系統異常！電信警察偵辦中

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

小S激吻吳慷仁畫面曝光　《此時此刻》全是大咖卡司

修杰楷噹賈靜雯記性差遭反擊！　張軒睿認愛…謝欣穎駁情變

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

快訊／高雄4車連環撞3傷！駕駛「詭異逆行」跨雙黃線撞對向車

自己帳戶當人頭兼車手　臨櫃提百萬贓款「一關鍵」被擋

旅行社派車「9人擠12人」上國道　風味餐變冷便當...抱怨還被退群

詐騙高風險前兩大！刑事局點名蝦皮、旋轉...限期改善沒作為

鳳山3惡犬掙脫牽繩撲咬婦人　網友PO影片控：我家柴犬也被攻擊

快訊／台中2天4起山難！登山客抄捷徑墜谷　救難人員將揹下山

林姿妙涉弊案明起連兩天開庭　上次辯「清清白白」否認犯罪

連跑5處才買到2盒蛋！汐止女一轉身就悲劇　放腳踏車籃秒被偷

「一聽、二掛、三查證」　蘆洲分局攜手在地議員共同防詐騙

全中運跆拳道賽程喊卡　電子護具系統異常！電信警察偵辦中

「中華隊淘汰不甘心」　黃忠義：休息時間不夠

紅斑馬全台大串聯　國道警四大隊與您共度週日

汐科站散步「野狗衝出瘋咬」！　男星半夜送急診傷勢曝

粉絲批龔言脩「穿搭學人精」　黃偉晉護友怒嗆：退粉啦有夠丟臉

嘉縣警「掃蕩幫派組合專案臨檢」　遏止黑道囂張氣焰

快訊／高雄4車連環撞3傷！駕駛「詭異逆行」跨雙黃線撞對向車

王祚軒見「李佩甄直播落淚」反應曝光！　甜讚老婆1點最棒：要維持

3月米其林「新入選餐廳」！26樓法餐開放包廂　9歲以下孩童也能用餐

經典賽凝聚球迷　吳念庭：讓世界看見台灣的棒球

他頭暈「血紅素低於10」！竟罹大腸癌　醫點名：男性貧血要更小心

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

社會熱門新聞

即／台南停車場1男「舉槍輕生」命危

女騎士遭23公分中柱插腿　直達膝蓋

摩鐵幫正妹拍全裸寫真！淫攝影師硬上下場曝

即／新竹寶山路裂地陷！水噴3層樓高

新莊Costco發臭案外案！廠商偷倒廢土

騎士不禮讓行人　男教訓揮拳巴頭

黑幫高調春酒害慘同業　警掃黑抓到弘仁會通緝犯

寶二水庫輸水管大爆管　11萬用戶受影響

正妹遭硬上逃回PUB爆哭　猴急調酒師下場曝　

視訊「大老闆」10分鐘4千元！少女裸聊崩潰

台南鹽水停車場男子疑持槍自戕身亡

買金紙可以停騎樓...台南阿婆竟「抽紅單」

快訊／三重一接待中心火警　濃煙狂竄警消搶救中

實況主私密片外流　網友轉傳判拘役

更多熱門

相關新聞

3百棵的富士櫻盛開！遊客讚：最美的纜車站

3百棵的富士櫻盛開！遊客讚：最美的纜車站

錯過2月的櫻花祭，3月通常要看櫻花就要飛到日本，不過拜今年春天雨水少的特殊天氣，日月潭的纜車站櫻花比較晚開，現在才正值滿開的盛況，讓民眾不用坐飛機，就可以賞到仿如到日本一樣的櫻花滿開的美景。日月潭纜車站種了超過3百棵的富士櫻，遊客坐在纜車上越過滿開的櫻花樹梢，紛紛讚美這是「全世界最美的纜車站」。

狗狗突竄出...桃園阿北方向盤一打衝進田裡

狗狗突竄出...桃園阿北方向盤一打衝進田裡

福特全順V362廂車大陸展開預售

福特全順V362廂車大陸展開預售

尖石「百株櫻花林」免門票！花期曝光

尖石「百株櫻花林」免門票！花期曝光

一早7:15「九族1景象」嚇壞！他秒求同溫層...網驚呆

一早7:15「九族1景象」嚇壞！他秒求同溫層...網驚呆

關鍵字：

旅行社司馬庫斯賞櫻廂型車超載

讀者迴響

熱門新聞

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

主審關切古巴先發投手　突然因傷退場

中華隊遭狙擊吞敗　無緣晉級下一輪

林岳平質疑抹油　古巴教頭回應了

台美混血大物獲8年34億合約

中華隊前進東京夢碎　張育成哭了

中華隊2勝！4大超商買1送1優惠包快收

應援太吵？古巴抗議　疑抹油被噓爆

一張圖看懂吳哲源超狂表現！　輾壓達比修有

台式應援震撼國際！　美體育主編羨慕轉發這幕

感謝球迷力挺！張育成激動落淚

中華隊勝荷蘭　晉級8強有兩條路

更多

最夯影音

更多
外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴
張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面