旅行社派車「9人擠12人」上國道　風味餐變冷便當...抱怨還被退群

▲遊客參加司馬庫斯賞櫻一日遊變難民 。（圖／民眾提供）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子在228連假期間，與朋友報名司馬庫斯賞櫻一日遊，搭車時經發現9人座廂型車已經滿座，司機還拿出塑膠板凳給他們坐，最後硬載了12人上國道，不但如此，原本中午吃餐廳卻變成「路邊吃便當」，事後在群組內向旅行社反映問題，還遭惡意退群，要求提旅平保險證明更石沈大海。警方表示，如超載查明屬實，最高將罰1萬8000元。

38歲的陳姓男子表示，上個月228連假，與朋友相約出遊，選擇了新北市一間旅行社推出的司馬庫斯賞櫻一日遊，總費用1550元，包含車資、午晚餐、接駁車、通行證及清潔費，當月27日上午6時，與朋友依照旅行社指示，到北市民權國中搭乘廂型車。

▼9人座廂型車超載上國道 。（圖／民眾提供）

沒想到廂型車到達時，發現車內已經坐滿，司機立即拿出塑膠板凳，要陳男同另一對夫妻一樣坐著板凳，在不斷催促下，勉為其難上車，9人座硬是多載了3人，更在沒有安全帶防護及超載狀況下開上國道，車子到達中壢休息站後，才將溢載的人分配到前來支援的廂型車，但枉顧人命的做法，已讓陳男相當不滿，「根本草菅人命！」

不但如此，原訂中午要載他們到原住民風味餐廳享用午餐，結果被告知餐廳客滿，旅行社領隊直接改發便當，還不准他們進餐廳食用，一行人只能或站或蹲在路旁嗑著冷便當，讓陳男等人氣炸「這是詐欺行為」。

▼又遇風味餐廳變冷便當 。（圖／民眾提供）

事發後，陳男與朋友在旅行社的群組內反映問題，質疑超載安全問題，是否超收旅客，遭女領隊爆氣嗆聲「這麼不爽就不要參加，退出就好，屁話一大堆，我看你這種態度，倒是比較像臥底來亂的，就你抱怨最多」，隨後將提出質疑的遊客強制退出群組。

▼旅行社領隊在群組嗆遊客 。（圖／民眾提供）

另一名遊客張男，後來透過臉書私訊給旅行社，要求許姓負責人提供當天27日出遊的旅遊平安保險證明，但他僅回覆有查到張男有參加這天的旅遊團，承諾會給他保險資料，但迄今10多天仍無消息，質疑旅行社可能完全沒有幫遊客投保旅遊平安險，氣的他們將事發過程貼到臉書，「無良業者違規已成為事實，不要再讓更多旅客的消費權益受到損害。」警方表示，如超載查明屬實，最高將罰1萬8000元。

▼遊客氣炸在臉書發文指責「無良業者」 。（圖／民眾提供）