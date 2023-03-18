斯巴達障礙賽「4月中高雄開跑」　狂吸5千人參賽！金鐘女星曝心得

▲B.T.O.D、梁舒涵與World Gym教練。（圖／寬寬整合行銷提供）

記者曾筠淇／綜合報導

國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑即將於4月15日、16日登場！活動於高雄小港公七公園舉辦。本次賽事吸引不少海外選手報名，曾參加過斯巴達障礙跑的演員梁舒涵也分享自身經驗，直呼「既然參加就要有不怕髒、不怕輸、不怕苦的精神」。

隨著疫情趨緩，本次斯巴達障礙跑吸引許多海外選手報名。去年斯巴達總部推出Unbreakable Pass通行證，持有者可至全球各地參賽，此次高雄場也有近20名持有者參賽，其中更有一位參加過斯巴達最艱難級別、甚至有生命危險「Death賽」的選手。

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▲斯巴達障礙跑將於4月15日、16日登場。（圖／寬寬整合行銷提供）

主辦方預估，此次將有超過5000名海內外選手到高雄參賽，有望為高雄帶來巨大的觀光效益。對此，高雄市政觀光局局長高閔琳、市議員黃彥毓都相當支持，高雄KTV霸主享溫馨李總、World Gym業務區域經理 Paul也力挺。

值得一提的是，World Gym今年還特別開立專屬斯巴達的訓練課程，針對各關卡進行專項訓練，要讓民眾有效訓練、提升體能，在賽前做好充足的準備。

此外，台灣斯巴達也將與友松娛樂及金鐘製作人開發電視節目，韓綜《體能之巔：百人大挑戰》裡面有的器材，斯巴達也都有，節目會以肌肉型體能競賽及訓練過程為主，展現選手們的汗水與熱血。

▲▼B.T.O.D、梁舒涵與高雄市消防局特搜中隊。（圖／寬寬整合行銷提供）

斯巴達障礙跑挑戰性十足，是台灣非常夯的體育活動。曾參賽的梁舒涵表示，她去年首次參加，雖然當天下雨，彷彿整個人浸在泥漿當中，但仍努力完賽，「既然參加就要有不怕髒、不怕輸、不怕苦的精神」。

B.T.O.D隊長子賢去年參加《全明星運動會》第4季，認識不少喜歡運動的藝人朋友，他透露有不少人都對斯巴達感興趣，藍隊的許德瑋、林家佑及助教Choco均有報名高雄場賽事。

▲今年就可以聽到主題曲了！（圖／寬寬整合行銷提供）

主辦方今年也公布了全球第一首主題曲「沒在怕的」，由B.T.O.D、梁舒涵、夏沐、呂婕菲、嗩吶演唱。B.T.O.D張龍補充說道，「寫完曲覺得在搞自己，因為太高了！」之後在台灣斯巴達障礙跑賽事都可以聽到這首熱血沸騰的歌曲，期待能帶給參賽者力量，全力衝刺，完成挑戰。