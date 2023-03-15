啦啦隊女神老父騎車遭撞重傷　BMW女駕駛肇事逃逸畫面曝

記者邱中岳／台北報導

「啦啦隊女神」林艾融的父親，14日下午騎車行經中山北路3段時發生車禍，她上網請求網友協助找出肇事逃逸的駕駛，警方15日找到疑似路邊突然起步的BMW女駕駛，已聯繫她前往交通分隊說明；另外女駕駛撞人後肇事逃逸畫面也曝光。

▲陳女與林艾融父親發生擦撞後，監視器也拍下陳女所開的BMW肇事後逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，72歲的林姓男子14日下午4時許，騎車行經中山北路3段34號前，因為了閃避前方路邊起步的車輛，整台車往旁邊撞上楊姓運將駕駛的小黃，林父倒地後，機車又與林女的機車發生碰撞。

▲林艾融父親騎車經過中山北路，卻被路邊起步的車子撞上倒地。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後，路邊切出來的汽車早已逃逸無蹤，警方也對林姓騎士等人進行酒測，酒測值為0。警方指出，當時林男倒地後，頭部疑似遭到重創，緊急送往醫院治療，經過診療為顱內出血，目前仍在醫院觀察。

警方表示，因為林姓男子目前仍在醫院觀察，初步僅了解係因閃避路邊突然起步的轎車惹禍，目循線找到這輛白色BMW的陳姓女車主。

初步調查，陳姓女駕駛起步時，與林艾融父親騎乘的機車相撞，造成林父又接連撞計程車、機車，雖然碰撞時監視器畫面並沒有錄下，但根據監視器影像，女駕駛撞到人後開了一段距離又靠邊稍停，疑似回頭了解車禍狀況，但隨即駛離。目警方已通知陳女到場，陳女正從桃園北上說明。

林男是林艾融的父親，林艾融曾是LamiGirls成員，後來在樂天女孩擔任司儀，受封「啦啦隊女神」和「最正MC」，近年轉播主持圈、也常上節目分享個人經驗。