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社會 社會焦點 保障人權

恐怖情人夜半摸進房利刃刺頸！幼女一旁目睹母親噴血驚叫呼救

▲▼殺,謀殺,刀子。（圖／CFP）

▲黃姓男子半夜摸進前女友房間，利刃刺入她的頸部。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

經營牛排館的高雄黃姓男子，不滿前女友小瑜（化名）拒絕復合，竟在凌晨3點左右，翻牆潛入小瑜位在屏東的住處，持利刃刺入小瑜頸部。小瑜一旁熟睡的未成年女兒驚醒，見到母親遭刺殺的畫面，驚叫呼救，還好母親經急救撿回一命。最高法院審理後，將黃男判刑6年8月定讞。

判決指出，黃男帶著2個孩子，與生有一女的小瑜交往，但小瑜主動提出分手。黃男雖積極想要復合，不過小瑜拒絕。黃男心生不滿，去年2月間，在凌晨3點左右，翻越小瑜位在屏東住處的後側矮牆進入後院，再持尖刀鋸斷後門的鋁製紗門，自鋸斷開口處伸手開啟鋁製紗門進入屋內。並摸黑進入小瑜與女兒的房間。

小瑜聽到聲響後驚醒，黃男先持刀架住她頸部，恫稱「不要動」、「要死一起死」等語，接著正面持尖刀刺入小瑜頸部中央部位。小瑜當場噴血，一旁的女兒也被驚醒，見到母親遭刺的畫面，當下驚呼尖叫，黃男隨即奪門而出。小瑜的媽媽也被驚醒，趕緊報警將小瑜送醫，小瑜頸部傷口長寬約1.5公分，深度約6公分，經氣管之左側達左頸動脈之側邊（距氣管約0.1公分，距左頸動脈約0.3公分），傷及左側下甲狀腺動脈之頸部穿刺傷，但仍幸運撿回一命。檢警循線逮捕黃男，依照殺人未遂罪嫌提起公訴。

法院審理後，認為黃男的惡行造成小瑜因此事身心嚴重受創，恐懼不安，難以入眠及正常上班，還要到精神科求診及社工介入協助，法院一二審審理時，她都忍不住當庭哭泣；另外小瑜的母親提到黃男時，也會嚇得發抖、晚上睡不好。小瑜的女兒也當庭供稱，見到媽媽頸部傷口血流不止，還經歷母親一度病危之煎熬，至今仍深感恐懼。因此高雄高分院二審重判黃男有期徒刑6年8月。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

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