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中華隊慘輸！「包養妹給一砲安慰」結局傻了　全場刷新三觀

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲男友運彩慘輸，甩開原PO又大吼怒罵。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「男友因為中華隊輸球吼我！」一名妹子抱怨，上周與男友在飯店看經典賽，無奈中華隊慘輸巴拿馬，依過去輸球經驗來說，原PO只要「陪他打一砲」就可安撫男友情緒，怎料這次男友因為運彩賠錢，竟怒罵又狠甩原PO的手，氣得原PO立刻走人。不過網友看到兩人是包養關係後，紛紛反酸「這叫離職，不叫分手！」

一名女網友在Dcard表示，與男友是包養關係，「每個月有付錢給我」，而男友是超級棒球迷，原PO為了投其所好，也會特別關注男友支持的球隊與球星，恰好世界棒球經典賽正夯，中華隊首戰對上巴拿馬，男友還訂好飯店觀賽，意外讓原PO看清男友真面目。

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由於中華隊爆冷輸球，讓男友心情非常煩躁，也不時走到陽台講手機，後來比數拉距越來越大，原PO說，依以前經驗來說，「通常只要安慰他一下就會好了，安慰就是陪他打一砲。」於是原PO邊安慰邊解開男友扣子，豈料男友突然大暴走，「他不知道哪根筋不對，甩開我的手還對我大吼！」

當下原PO傻了，男友還爆粗口「不懂就閉嘴啦，妳知道剛剛噴掉的（錢）夠我養妳多久嗎？」原PO理智線也當場斷裂，拿完包包後就甩門走人，「陪他看根本就沒興趣的比賽，現在他X輸球吼我，我到底是惹到誰？」

▲▼2023WBC世界棒球經典賽中華隊預賽首戰吞敗。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊首戰5比12不敵巴拿馬。（圖／記者李毓康攝）

到了隔天，男友頻頻傳簡訊道歉，解釋不是因為輸錢生氣，而是因為中華隊輸得很難看。不過原PO已經無所謂了，最後只回4個字反擊「滾低X兒」，決定放生1年多的包養關係。

文章曝光後，底下網友卻歪樓回應，「這叫離職，不叫分手」、「就是因為你們是包養的關係，他才會如此的不尊重你吧」、「妳好不敬業，領人家錢就乖乖給他罵」、「被包養還要對方照顧你的情緒？你有看過公司老闆怒吼員工還道歉的嗎」、「看完結論大概只有，輸不起就不要賭」、「第一次看到包養還能這麼做自己的」。

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